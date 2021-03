Henrik Tange er ikke tilfreds med udsigten til at få en 30 meter høj mobilmast midt i Græse Bakkeby, hvor han bor. Foto: Birgitte Masson

Henrik frygter at blive nabo til en 30 meter høj mobilmast: 'Er heste vigtigere end børn?'

Udsigten til at få en 30 meter høj mobilmast i 'baghaven' kan blive til virkelighed for beboerne i Græse Bakkeby

Frederikssund - 30. marts 2021 kl. 07:27 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Isflager, der falder ned om vinteren, en eventuel værdiforringelse af nabohusene og usikkerhed om sundhedsrisiko fra radiobølger.

Det er blandt andet disse scenarier, flere borgere i Græse Bakkeby ikke bare frygter, men også forudser kan blive en realitet, såfremt der gives tilladelse til, at man opfører en 30 meter høj mobilmast midt i byen, nærmere bestemt på Byhøjen 2.

Her, midt mellem almennyttige boliger, parcelhuse og blot få hundrede meter til både daginstitutioner og skole, ønsker flere operatører bedre dækning. For med en mobilmast der er endnu højere end den, som allerede står på matriklen, kan der blive plads til hele tre forskellige teleselskaber.

Og selvom ingen borgere, efter alt at dømme, kan være imod bedre mobildækning, så er flere ikke tilhængere af, at masten skal placeres midt i et boligområde.

En af dem er Henrik Tange. Siden firserne har han boet på Flintehøjen, godt og vel 35 meter fra den nuværende mobilmast.

"Den 5. marts dukker der et brev op i e-boks til ejere og beboere og relevante grundejerforeninger, som bor i en radius af 100 meter fra den eksisterende mast på Byhøjen 2. Der står, at man nu vil rive den eksisterende antenne ned, for i stedet at erstatte den med en mobilmast der er 30 meter høj. Det bliver en ordentlig fætter," siger Henrik Tange, som er mildest talt målløs.

Helt absurd "Det er jo helt vildt, at lave en industristørrelse mast midt i et boligområde. Lidt over 100 meter herfra ligger tre daginstitutioner, og så ligger skolen lidt til højre for. Det er helt pip." Henrik Tange fortsætter:

"Jeg tænker ikke på stråling af mig selv, men på alle børnene. Selvom der ingen beviser er på, at strålingen er farlig, så er der altså ingen grund til at placere en høj mobilmast lige op ad daginstitutioner og skole. Det er helt absurd. Andre lande, som vi normalt ikke sammenligner os med, nemlig Italien og Rusland har et forsigtighedsprincip, det har vi ikke."

Henrik Tange ryster på hovedet:

"Det komiske er jo så, at da jeg begynder at undersøge det hele nærmere og beder om aktindsigt i sagen, kan jeg se, at der oprindeligt var seks placeringer i spil. Der står blandt andet, at ifølge teleudbyderne er kandidat nummer fem mest interessant. Jeg har sort på hvidt, at teleoperatøren mener, at placeringen ved rundkørslen udenfor Græse Bakkeby ved Frederiksværksvej og Byvej ville være perfekt."

Ifølge Henrik Tange virker det imidlertid som om, man har fravalgt den, fordi en lodsejer har gjort indsigelse.

Men Henrik Tange kan ikke se, at en placering ved rundkørslen ville skade noget som helst. Men det kan lodsejeren tilsyneladende:

"Lodsejeren svarer kommunen, at han ikke ønsker masten placeret ved hans ejendom, da han er bange for, at hans heste vil tage skade af strålingerne fra masten. Han havde mange heste, og var bange for at ødelægge sin forretning ved det," fortæller Henrik Tange, som af samme grund har oprettet hjemmesiden dengladehest.dk.

For trods sagens alvor, kan han ikke lade være med at anskue det hele en smule tragikomisk.

Flere ting undrer "Man vælger at se bort fra en placering udenfor byen, hvor en lodsejer ikke ønsker nogen strålingsrisiko for sine heste, for i stedet at pege på en placering midt i et boligområde tæt på daginstitutioner og skole. Det er jo helt gak."

Men der er flere ting i sagen, som undrer Henrik Tange:

"Hvorfor vælger kommunen at sende en naboorientering ud til borgere i en afstand af 100 meter fra masten? Er det for at være sikker på at kunne sige, at der kun var ganske få protester imod opsætningen? Hvorfor forfølger kommunen ikke andre placeringsmuligheder? Eller hvorfor fravælger man en placering ved rundkørslen, selvom teleselskaberne har peget på den placering som oplagt? Og hvorfor ønsker kommunen ikke, som den plejer at gøre i andre lignende sager, at overholde byggelinjerne i lokalplanen?"

Henrik Tange uddyber sidstnævnte og fortæller, at en 30 meter høj mobilmast kræver en dispensation, da ejendommen er omfattet af lokalplan 15.

"Her er tale om et almindeligt boligområde, som aldrig har været tiltænkt master af denne størrelse. At man ved etablering af Græse Bakkeby dengang i firserne, valgte at tillade en TV mast, var på bekostning af, at der ikke måtte opsættes antenner på alle parcelhusene, hvilket giver god mening. På mig virker det som om, at de her er mere bekymrede for hestene end for borgerne i Græse Bakkeby."

Høringsperioden sluttede den 28. marts.

Pressechef hos Telia Danmark Mads Houe bekræfter, at man har været på udkig efter et egnet sted i området, hvor man kunne placere en mobilmast. Men nu er placeringen ved rundkørslen tilsyneladende ikke længere teleselskabernes foretrukne:

"Faktisk har vi været på udkig efter et sted i området siden 2016. Der er alle mulige forhold, vi tager med i vores beregninger, når vi skal finde et optimalt sted til en mobilmast. Først og fremmest forsøger vi at finde et sted, hvor der ikke er træer, bakker og høje bygninger, som kan bremse rækkevidden af dækningen. Den bedste dækning får vi ved at placere masten et centralt sted. Jo mere centralt desto bedre dækning får vi i et byområde. Og bevæger vi os bare en til to kilometer væk fra bebyggelse, kan vi risikere at skulle bygge flere master. Lige nu er placeringen på Byhøjen 2 vores foretrukne placering, fordi det er den mest centrale, og den der vil give den bedste dækning," fortæller Mads Houe. Han understreger, at teleselskabet af gode grunde vægter dækningen allerhøjest. Han forstår godt, hvis nogle borgere mener, at den ikke just forskønner. Hvad angår stråling siger han:

"Jeg er med på, at nogle borgere er bekymrede for stråling. Men det er sundhedsmyndighederne, der fastlægger grænseværdierne, og her har vi uvildige til at måle og vurdere strålingen." Ifølge Mads Houe er det meget forskelligt, hvordan borgerne reagerer på udsigten til at få en mobilmast 'i baghaven'.

"Det er lidt dobbelt, for på den ene side vil man gerne have god dækning, men i forhold til æstetikken i lokalmiljøet trækker det nedad. Det er også derfor, at hvis vi er på et sted med høje bygninger eller skorstene, at vi så lægger os på disse bygninger. Med andre ord, hvis vi kan undgå at bygge en mast, og i stedet være på eksisterende strukturer, så gør vi det."

I følge Mads Houe afventer man nu, hvorvidt Frederikssund Kommune efter høringsperioden giver grønt lys til placeringen Byhøjen 2, hvorefter man vil påbegynde processen.

Lokalavisen har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Frederikssund Kommune, men de henviser til, at man først kan sige mere om den konkrete placering af mobilmasten efter høringsperioden er slut, og man har kigget på sagen.