Se billedserie Der er helt udsolgt til de sidste forestillinger af Frederikssund Vikingespils »Amled« på Kalvøen. Her ses goden Inga (Elisabeth Grundtmann) og Amled, søn af Jarlen af Jylland (Rune K. Jensen). Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Helt udsolgt til vikingespillet

Frederikssund - 09. juli 2021 kl. 19:43 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Så er tre uger med Frederikssund Vikingespils 70 års jubilæumsforestilling »Amled« ved at være slut. Hvis du endnu ikke har købt billetter, kan du spare dig: Alt er udsolgt her i den sidste weekend, hvor der spilles lørdag aften og søndag eftermiddag, og de sidste billetter til fredag aften er også revet væk. Så må du vente til 2022 med at se vikingespil.

- Vi har helt udsolgt nu, og det har der faktisk været flere af dagene i de sidste par uger, fortæller Camilla Dupont, formand for Frederikssund Vikingespil.

Normalt kan vikingespillet rumme 1100 tilskuere på en aften til sine friluftsforestillinger, efter at man for et par år siden fjernede nogle bænke for at få bedre plads.

Men på grund af coronarestriktionerne kan Frederikssund Vikingespil kun have 600 gæster på tilskuerbænkene, idet vikingerne selv tæller omkring 400 personer.

- Vi har haft mange tilskuere i år i forhold til de 600, vi kan tillade os at tage ind i forhold til coronarestriktionerne. Men det er jo næsten kun halvdelen af de pladser, vi har normalt, vurderer høvdingen, der ikke har lyst til at komme med konkrete tal for, hvor mange, der har set forestillingen, på nuværende tidspunkt.

- Det er lidt for tidligt at sige noget om. Vi vil gerne have de sidste forestillinger i hus, før vi kan komme med tallene. Indtil videre er vi bare glade, og vi ser lyst på sæsonen, siger Camilla Dupont, som oplyser, at vikingespillet jo slet ikke kan nå de omkring 1000 gæster, som spillet har visse dage i normale år, typisk lørdage og søndage, og nogle gange også fredage.

Spændt på regnskabet Vikingerne er ulønnede og bruger en stor del af deres fritid i foråret og hele spilsæsonen. De plejer at få hver to ombytningsbilletter, som de kan give til venner og familie, så de kan se forestillingen.

- Men de ombytningsbilletter har vi ikke kunne udlevere i år. Det er kun enkelte sponsorer, der har fået, forklarer vikingespillets formand.

Det koster omkring en million kroner at sætte en vikingeforestilling op på Kalvøen, så vikingerne er spændte på, om alle udgifter bliver dækket af indtægter, eller om der bliver underskud.

- Det koster jo det samme at lave en forestilling, uanset hvor mange publikummer, der ser det, siger Camilla Dupont.

Hun glæder sig over, at vejrguderne har holdt hånden over vikingespillet, så der ikke har været regnvejr.

- Det kan gode regne ved seks-syv tiden, men det er sjældent at det regner efter otte - det kan godt være, det drypper lidt, påpeger hun.

Sæson med corona Men alt i alt er det gået godt i denne 70 års jubilæumssæson for vikingespillet, mener formanden.

- Det har selvfølgelig været en udfording med coronaregler og om man havde coronapas. Vi har måtte sende mange ned til kviktest ved svømmehallen, før vi kunne lukke dem ind, og det er også anderledes at have hegnet det hele ind. Men når først folk er kommet ind på pladsen, har det været næsten normalt, fastslår Camilla Dupont.

Vikingeformanden glæder sig over, at der ikke har været konstateret smitteudbrud blandt de 400 aktive vikinger.

- Det er vi bare glade for, konstaterer hun, som peger på, at smitte kunne true forestillingen.

Under prøverne var der to, som var blevet smittet andre steder. Det sendte 38 vikinger i karantæne. Men ellers er corona gået udenom vikingerne, der har haft godt styr på at forny coronapasset løbende, hvilket vikingespillets stikprøver har bekræftet.

- Folk har virkelig villet det her, påpeger formanden.