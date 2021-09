Lisbet Jensen vil ensomheden til livs. Hun foreslår bl.a. bofællesskaber som en måde at få bedre livskvalitet på.

Hellere lave hjulspind end gå i stå

Frem mod valget præsenterer Lokalavisen en række kandidater, der har ambitioner om for første gang at kunne tage plads i byrådet. I denne uge er turen kommet til Venstres Lisbet Jensen

Frederikssund - 22. september 2021 kl. 07:55 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

Lisbet Jensen er nem at kende. Hun kommer nemlig vandrende til interview med sin valgplakat under armen. Hvorfor ikke? Fra nu af og frem til den 16. november, gælder det om at blive set og hørt.

"Folk må gerne få indtryk af, at jeg er anderledes. Jeg fik min første bil som otte-årig, en Fiat 500, og så lærte min far mig at køre bil. Som kørelærer fik jeg ofte de elever, som andre kørelærere havde opgivet, og jeg gav altid det råd, at du skal tage føringen og vise bilen, at du bestemmer. Det hjælper ikke at sidde og flæbe. Tag dog føringen på den og giv den et ordentligt spark. Heller hjulspind end at gå i stå," griner Lisbet Jensen.

Hun er gift med Bo, som også er kørelærer. Han er hendes tredje ægtemand og er 14 år yngre.

Opfordret flere gange Med sin baggrund som kørelærer føler Lisbet Jensen, at hun kender Frederikssund og frederikssunderne rigtig godt. Hun er igennem flere år blevet opfordret til at stille op, og nu er tiden inde:

"Jeg vil gerne gøre en forskel for de mennesker, der ikke altid bliver hørt. Den gruppe, der ikke har overskud til at tage en kamp, fordi de føler sig slidte eller kørt over. Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har tid og overskud til at yde 100 pct."

Venstre har hun stemt på, så længe hun kan huske, og hvad angår dem, der repræsenterer partiet i Frederikssund, mener hun, at der er tale om rigtig gode folk.

"Venstre får tit skyld for at være nogle hårde hunde, men i Frederikssund har vi nogle fantastiske profiler, som har fået næstekærlighed øverst på listen af dåbsgaver," siger Lisbet Jensen.

Hun beskriver sig selv som en, der "altid er positiv og aldrig løber tør for strøm".

"Den største fejl politikere begår, er, at de kommer til at bruge meget af deres tid bag lukkede døre. Så mister befolkningen kendskabet og tilliden til dem og deres mærkesager. Det vil ikke komme til at ske for mig, for jeg har nogle jordnære og direkte venner, som har lovet at sige, hvis det skulle ske for mig, så jeg kan holde fast i mig selv."

Ensomhed kvæler Ensomhed er en af Lisbet Jensens mærkesager. Hun ser ensomhed som et af de største problemer i samfundet.

"Det er blevet "in" i Danmark at leve alene, have sin egen fede lejlighed, sin fede bil og sit eget fede liv. Det gør os ensomme, og det kvæler livsglæden. Selvmord er en direkte udledt fare ved ensomhed. Vi har omkring 600 selvmord om året i Danmark, og det er et voksende problem blandt børn og unge. Det skal vi gøre noget ved," siger Lisbet Jensen.

Hun kunne godt tænke sig, at flere mennesker flytter sammen i bofællesskaber, og hun har interviewet beboerne på Svanholm om, hvordan de lykkes med at blive et arbejdende fællesskab, der formår at integrere alle aldre og menneske typer.

"Jeg har længe ønsket mig fokus på bofællesskaber. Det har haft en negativ klang i Danmark, men det skal vi væk fra, for rigtig mange mennesker ville have godt af at bo i et fællesskab," siger Lisbet Jensen, der i jobbet som kørelærer tit har opfattet sig som lidt af en terapeut, fordi eleverne fortæller så åbent om deres liv og problemer, mens de kører.

Hun peger på bofællesskabet 'Bærebo', som er på vej i Vinge.

Vinge er vendt "Det er et rigtig godt venstreprojekt. Vinge er vendt til en kanonhistorie, og kritikken er passé. John Schmidt Andersen tog tæskene for Vinge. Han havde nosser nok til at stå ansigt til ansigt med vrede borgere år efter år, mens der var stille i de partier, som havde været med til at beslutte at opføre Vinge," siger hun.

En anden mærkesag er tilliden mellem borgere og politikere, som efter Lisbet Jensens mening skal styrkes. Hun vil selv være synlig i lokalsamfundet, og borgerne skal vide, at de bliver hørt.

"Folk skal turde komme med deres forslag, for man lærer ubetinget mest ved at snakke med mennesker, der ikke er enige. Vrede mennesker er tit mennesker, der har haft en lidt hård medfart her i livet, og dem skal man kunne tackle. Selv bliver jeg aldrig ubehersket vred og vil gerne kunne rumme alle."

Derfor vil man også kunne se Lisbet Jensen sidde på Høkeren i Venslev og foran Brugsen i Dalby og Skuldelev i den kommende tid.

"Jeg vil nå ud til så mange frederikssundere som muligt og overbevise dem om, at jeg er den rette til at tale deres sag. Det er vigtigt for mig. Hvis man ønsker en personlig samtale, så finder man mig bare. Jeg siger aldrig nej," siger Lisbet Jensen.

Vil række ud Hun frygter ikke konfrontationerne, heller ikke på de sociale medier

"Jeg tror, at jeg kan bidrage som person, og jeg vil række ud, også til dem der måske angriber mig. Men jeg kan også godt være hård. Jeg kan lide at sige tingene lige ud. Ikke så meget udenomspladder, det tager for lang tid, og man bliver hurtigt misforstået."

Hun fremhæver Barack Obama som en politiker, der havde en klippefast tro på det gode i mennesker, og som ikke lod sig slå ud af andres frustrationer.

Hun har lukket sin køreskole for at få tid til at gå ind i politik.

"Jeg synes, det er forkert at køre en kommunalpolitisk karriere ved siden af noget andet. Der skal være tid. Det er mennesker, jeg interesser mig for. Jeg er ligeglad med baggrund og status. En velhavende erhvervsmand kan også være ensom i sjælen og have det dårligt."

Blå bog

Lisbet Jensen, 56 år, stiller op for Venstre i Frederikssund. Hun sprang som 22-årig ud som en af landets yngste selvstændige kørelærere og drev i 34 år 'Lisbets Køreskole' i Frederikssund.

Hun er stadig formand for Kørelærerforeningen, hvor hun blandt andet fik flyttet køreprøver fra politi til Færdselsstyrelsen, hvilket var en sag, der vakte hendes politiske interesse.

I dag er Lisbets Køreskole afviklet, og hun arbejder som handicaphjælper to dage om ugen.

Hun er gift og har to voksne børn fra tidligere forhold.