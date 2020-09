Helikopter sendt til ulykke mellem motorcykel og bil

Føreren af en motorcykel var ved bevidsthed og klagede lørdag eftermiddag klokken 15.30 over stærke smerter efter et sammenstød med en bilist på Baunehøjvej i Skibby. Udover politiet sendte alarmcentralen 112 derfor både redningshelikopter og ambulance til ulykken. Det oplyser Nordsjællands Politi i en gennemgang af døgnrapporten, søndag.

- Rapporten er ikke færdigskrevet, så jeg har endnu ikke alle oplysninger i sagen. Men der var tale om en vigepligtsforseelse, som en 64-årig kvinde er blevet sigtet for. Om det var hende, der kørte bilen eller motorcyklen kan jeg ikke se her, men i rapporten står der, at føreren af motorcyklen blev kørt med ambulance til Hillerød Hospital, lyder det fra vagtchef i Nordsjællands Politi, David Borchersen.