Hede toner i kirken på Valentinsdag

I år er det imidlertid ikke muligt, grundet nedlukningen, at fejre dagen og kærligheden med en romantisk middag ude i byen.

Derfor vil de store, gamle døre til Slangerup Kirke være åbne den 14. februar klokken 16, så par alligevel kan fejre Valentinsdag. Her bliver der nemlig disket op med champagne, romantisk musik og oplæsning af kærlighedsdigte. Det fortæller sognepræst Caja Winterø:

"Kærligheden hører i høj grad hjemme i kirken. Vi har masser af bryllupper, og det er blandt andet i kirken, at man møder kærligheden fra Gud," fortæller Caja Winterø, som derfor ser det som en naturlig ting, at invitere borgerne ind i kirkerummet, når kærligheden skal fejres.

Verdslig tradition

"Vi kan så lidt i denne tid. Forleden skulle vi have holdt vores Kyndelmisse. Vi plejer at fejre traditionen med, at folk synger, mens alt elektrisk lys er slukket, og så vandrer man rundt i kirken med levende lys. Men det blev aflyst, fordi vi ikke kunne overholde restriktionerne. Men denne Valentinsdag kan fejres, fordi vi trods alt må være 57 personer i kirken, det er 28 par, hvor vi stadig kan holde afstand."