Sandie Bregnager Kjær bliver direktør for Danmarks største hestewellness-kæde efter at have indgået partnerskab med Slangerupgaard, som erhvervsmanden Alex Buchardt Pedersen har opbygget sammen med sønnen Michael Buchardt Pedersen. Pressefoto

Healthy Horse i Skibby har fået vokseværk

"Med dette partnerskab får jeg med 20 års arbejde med hestewellness mulighed for at løfte hestewellness til absolut højeste niveau, hvor fagligheden i træning og skadesbehandling fortsat er kompromisløs for hestens bedste," udtaler Sandie Bregnager Kjær i en pressemeddelelse fra Healthy Horse.

"Vi har initiativer forberedt, som vil gøre det muligt for endnu flere hesteejere at optimere træningen og fremme helbredelsen efter skader og sygdomme inden for alle kategorier af hesteaktiviteter," siger direktøren videre.

Garvet erhvervsmand bag

"Vi har længe overvejet muligheden for at løfte hestewellness til øverste kvalitetsniveau ved et samarbejde med den - efter vores opfattelse - mest erfarne og fagligt kompetente inden for hestewellness, Sandie Bregnager Kjær - og på den måde forstærke vores ambition om at blive et af de førende hestecentre i Danmark", siger ejer af Slangerupgaard A/S, Alex Buchardt Pedersen i pressemeddelelsen.