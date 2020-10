Det ny Initiativråds arbejdsgruppe glæder sig over, at der er indgået budgetforlig om at sætte 25 millioner kroner af til et havne- og kulturbad i Frederikssund. Personerne er fra venstre: Lars Jepsen, Lisbeth Holmgaard, Jacques Duelund- Mortensen, Kaj Frey, Kenneth Øhrberg, Erik Huusfeldt Larsen, Hanne-Marie Myrhøj og Ole Feldt Jørgensen. Foto: Cecilie Jepsen-Sølvhøj.

Havnebad - en succes for byens ildsjæle

Frederikssund - 04. oktober 2020

Syv år skulle det tage for en håndfuld ildsjæle at sikre Frederikssund et kommende havne- og kulturbad i Frederikssund ved Roskilde Fjord, oplyser havnebadsgruppen i en pressemeddelelse.

I regi af foreningen Frederikssund Ny Initiativråd nedsatte frivillige tilbage i 2013 en arbejdsgruppe, som satte sig for at skabe en ny badefacilitet til byens borgere og områdets endagsturister.

Gruppen har udtænkt og udformet kultur- og havnebadet med blandt andet sikker svømning, sauna, scene, solbadning og skolestue, skriver gruppen i pressemeddelelsen.

Projektet adskiller sig fra andre badeanlæg ved at dække mange forskellige funktioner for brugerne. Svømning er selvfølgelig i centrum, men også vinterbadning og undervisning af skoleelever, en scene til optræden samt kajaksport er tænkt ind i det.

Kultur- og havnebadet bliver et cirkulært, flydende anlæg i to etager, der placeres ved indsejlingen til havnen i Frederikssund Midtby. Badet bliver en arkitektonisk perle, der er tegnet for Frederikssund Kommune af arkitektfirmaet Christensen & Co.

- Vi er i havnebadsgruppen ærligt talt stolte over, at vores arbejde har båret frugt så A. P. Møller Fonden og Friluftsrådet har bevilget henholdsvis 8,2 millioner kroner og 300.000 kroner til projektet. Som frivillig organisation bidrager vi dermed til at gøre Frederikssund til en mere attraktiv by at være borger i, siger Erik Huusfeldt Larsen, der er medlem af Initiativrådets havnebadsgruppe, i pressemeddelelsen.

Frederikssund Kommune dækker med det nye budget for 2021-22, der ventes vedtaget af byrådet onsdag den 7. oktober, resten af anlægsudgifterne, som er på i alt 25 millioner kroner.

Kultur- og havnebadet forventes at blive et mål for turister og sejlere, og det vil markere Frederikssund som en livlig og attraktiv destination i Fjordlandet, hedder i det i pressemeddelelsen. Efter planen vil badet stå klar til indvielse i sommeren 2022.