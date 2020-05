Havetraktor brudt i brand

Nordsjællands politi fik fredag aften klokken 18.59 anmeldelsen om en brand i en garage tilhørende en privatbolig på Øvej i Slangerup. Ifølge vagtchefen er der gået ild i en havetraktor, der befandt sig i garagen.

Indsatslederen hos Frederiksborg Brand & Redning har ved 20-tiden meldt ud, at ilden er ved at være slukket og at man kunne forhindre yderligere spredning af flammerne.

Der er ingen tilskadekomne. Årsagen til branden kendes endnu ikke.