Haves: En millard kroner - Ønskes: Forslag til at bruge dem

Christensen og Co Arkitekter A/S (CCO), Moe A/S og Marianne Levinsen Landskab står bag tegningerne af et nyt havnebad i Frederikssund Havn. Skal det blive til noget, så fortæl det til politikerne.

Frederikssund - 15. juni 2020 kl. 18:38

Kystsikring, havnebad, søsportcenter eller idrætsby? Det er spørgsmål, politikerne vil have svar på ved et digitalt borgermøde tirsdag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For det er store ting, der er i spil, når Frederikssund Byråd de kommende måneder skal lægge budget for det kommende år og samtidig også udarbejde en investeringsplan for de næste ti år,

Hvad skal pengene bruges på? Veje skal vedligeholdes, og der er brug for flere børneinstitutioner. Der er også et stort ønske om at kystsikre midtbyen. Kulhuscykelstien er næsten et must. Men hvad med havnebadet, søsportscentret og idrætsbyen?

Det kan Frederikssunds borgere giver deres besyv med om, når kommunen tirsdag aften kl 19 til 21 afholder digitalt borgermøde over skype. Alle kan deltage. Ikke med billede, men med lyd, og der kan stilles spørgsmål og kommenteres både mundtligt, på mail og i chatten.

- For os politikere er det et lyttemøde, slår borgmester John Schmidt Andersen fast og forklarer: Ved budgetforhandlingerne sidste år besluttede vi, at vi i forbindelse med budgetforhandlingerne i år som noget nyt også skal udarbejde en investeringsplan, der rækker ti år frem. Så borgerne ved, hvad der er af planer og lagt op til af investeringer til og med 2030. Det vil vi meget gerne have input til. Derfor er det et lyttemøde for os politikere.

John Schmidt Andersen nævner, at det er anlægsudgifter, det handler om. Det er ikke service og drift og bemanding i institutioner og på ældrecentre, det handler om i denne omgang.

- Hvad skal vi bygge? Stort og småt. Hen over de ti år har vi rundt regnet en milliard kroner at gøre godt med. Som lokalpolitikere vil vi gerne høre borgernes mening, siger han.

Budget 2021 er med andre ord én ting. Det skal politikerne helt på plads til efteråret. Det inkluderer også budget for de to følgende år, 2022 og 2023, hvor pengene bliver fordelt, omend der så siden kan flyttes rundt på nogle beløb.

Investeringsplanen rækker overordnet hen over de ti år fra 2021 til og med 2030. Den plan er til dels også en hensigtserklæring.

Det digitale borgermøde tirsdag aften begynder med, at forvaltningernes direktører kort fortæller om de tre områder "klima, natur og infrastruktur", "velfærd og sundhed" og "børn, skoler og fritidsliv".

Herefter kommer borgerne til orde. Sluttelig får hvert politisk parti tre minutter til at fortælle, hvad de prioriterer af anlæg de kommende år.

På Frederikssund Kommunes hjemmeside er et link, der fører til det digitale borgermøde.