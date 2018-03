Faster?s Have fejrede fredag 10 års jubilæum ved at indvie en ny tilbygning med førstesal over den gamle butik. Foto: Allan Nørregaard

Havecenter har fået vokseværk

Blomster- og havecentret Faster's Have i Frederikssund fejrede fredag 10 års jubilæum med at indvie en ny tilbygning og nye udearealer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har manglet plads både inde og ude for at kunne få et bredere sortiment. Det er virkelig blevet godt - og meget bedre end jeg forventede. Men jeg er også gift med en mand, der har fantastiske idéer, som han knokler for at føre ud i livet, fortalte Charlotte Broksø, der sammen med ægtemanden Henrik købte ejendommen Lundegaard i 1995 og i de første mange år lejede ud til Bauns Havecenter.