Havde ikke fornyet kørekortet: Sigtet for kørsel uden førerret

Det er bilistens eget ansvar at huske at forny kørekortet, når udløbsdatoen nærmer sig. Dette havde en 74-årig mand fra Jægerspris dog tilsyneladende ikke fået gjort.

Da manden onsdag eftermiddag klokken 14.05 blev standset af en politipatrulje på Møllevej i Jægerspris og ikke kunne fremvise et gyldigt kørekort, da hans kørekort var udløbet, blev han sigtet for at køre bil uden førerret. Det fremgår af et uddrag af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.