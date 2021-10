Foto: Bibi Berge

Har du hyldet din teenager i dag?

Frederikssund - 05. oktober 2021 kl. 10:07 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Torsdag den 14. oktober kl. 19.00 kan du opleve ungdomsforestillingen "I' de fucking bedste" af Henrik Szklany i Kulturhuset Elværket i Frederikssund, når Teater Apropos og Teaterhuset Filuren gæster huset med forestillingen, der hylder teenagerne for deres superkræfter. En velfortjent hyldest efter en lang periode med nedlukninger og begrænsninger.

Det koster 50 kroner for børn og teenagere og 100 kr. for voksne at se forestillingen, og billetter kan købes på www.kulturhus.com eller i døren på selve aftenen.

Teenagere har usete superkræfter

Har du tænkt over, hvor meget teenagere klarer på en ganske almindelig dag? Og har du tænkt over hvor mange negative ord, der forbindes med ordet teenager?

Det har Henrik Szklany, der er dramatikeren bag ungdomsforestillingen "I' de fucking bedste". I 2019 og 2020 var Henrik to gange i praktik i en helt almindelig folkeskoleklasse. Én uge i 7.

klasse og én uge i 8. klasse. Han fulgte både timer og frikvarterer og afholdt senere workshops med selvsamme elever. Bagefter gik han til tasterne og skrev en hyldest til den udskældte gruppe af mennesker, der hver dag er til stede i nuet og ikke altid bliver anerkendt for det.

Henrik fortæller:

" I' de fucking bedste handler kort sagt om, at teenagere er et helt særligt folk med usete superkræfter. Midt i nedture, opture, lektiepres, voksenforventninger, fremtiden, kærlighed, hormoner, fritid, og tusinde følelser, forsøger de at finde svar på, hvem de er, og hvad livet består af. Uden at miste sig selv eller deres livsappetit. Det er en kraftpræstation i sig selv, og det skal hyldes. Ikke mindst nu hvor coronakrisen virkelig har sat sine spor i trivslen blandt de unge."

En tiltrængt hyldest

Initiativet til forestillingen kommer fra Teater Apropos og Teaterhuset Filuren, og for de to teatre har det fået ekstra stor betydning at komme ud med forestillingen netop nu.

"Da vi fik ideen til forestillingen, anede ingen, at premieren ville falde sammen med coronakrisen," fortæller Marion Vick der er teaterleder på Teater Apropos, og fortsætter:

"Det giver bare ekstra god mening, at forestillingen kommer ud netop nu, og vi kan virkelig mærke nødvendigheden, både ved den store efterspørgsel vi oplever fra skolerne, men også på de mange positive beskeder vi får fra dem, der allerede har set forestillingen. Flere elever efterspørger at se forestillingen sammen med forældrene, fordi de så kan få et indblik i, hvordan teenagerne har det. Det er en kæmpe succes i mine øjne og en stor del af det, jeg håbede for forestillingen."