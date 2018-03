Hansens vinder Økologisk Guld for is

- Det er intet mindre end fantastisk, at vi vinder Økologisk Guld 2018 for netop den her is, som er den, vi er allermest stolte af. Det giver en stor håndværksmæssig tilfredsstillelse at blive anerkendt for vores arbejde med smag og kvalitet, og samtidig er prisen med til at øge kendskabet til produktet hos vores kunder. Vi er utroligt glade, siger han.