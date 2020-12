- Vi føler, at crowdfunding er en rigtigt god måde at komme i kontakt med og inddrage vores kunder, siger salgsdirektør i Hansens Is, Anders Eibye Hansen. Jægerpris-virksomheden vil resten af december rejse 50.000 kroner til et klimaprojekt med genbrug af overskudsvarme fra produktionen. Foto: Allan Nørregaard

Hansens Is rejser penge til klimaprojekt

Når december er omme, håber Hansens Is på at have rejst 50.000 kroner til et projekt med genanvendelse af overskudsvarme.

Frederikssund - 02. december 2020

11.790 kroner. Så mange penge har Hansen Is indsamlet gennem crowdfunding til et nyt klimavenligt projekt, da Lokalavisen fanger salgsdirektør i Jægerspris-virksomheden, Anders Eibye Hansen, til en snak om genanvendelse af overskudsvarme.

"Det kan lyde paradoksalt, men i køleprocessen i vores kølehus opstår der overskudsvarme. I stedet for at fyre for fuglene vil vi genbruge den energi i blandingsprocessen," siger Anders Eibye Hansen.

Når mælk, fløde, chokolade, nøddepasta og andet skal blandes, sker det ved en temperatur på omkring 80 grader. Energien til den proces skal nu hentes fra overskudsvarmen fra kølehuset, der, som det er nu, blot sender varmen ud i den blå luft.

Genanvendelse af overskudsvarmen kræver indkøb af et anlæg til såkaldt varmegenudveksling. Hansens Is finansierer størstedelen selv, men beder også forbrugerne om hjælp gennem Coop's crowdfundinginitiativ.

"Vi har arbejdet sammen med Coop i mange år, og da vi er en virksomhed, som i forvejen har fokus på bæredygtighed (Hansens Is bruger blandt andet energi fra biogas og vindmøller, red.), blev vi inviteret med i Coop Klimafunding," siger Anders Eibye Hansen.

Den lokale isproducent har i den forbindelse deltaget i en række workshops om klimaeffekt i fødevarebranchen og fået sparring med den grønne tænketank Concito.

- Det har været super lærerigt for os. Klima og bæredygtighed er kompleks størrelse, men det var en god anledning til at tage fat et oplagt og konkret sted, siger Anders Eibye Hansen.

Som forbruger er det muligt at donere enten 120, 350 eller 800 kroner til formålet, og udover god klimasamvittighed får man også nogle bøtter Hansens Is for sin donation. Blandt andet den nye is, "Varm Luft", som endnu ikke er færdigudviklet, men som efter planen skal produceres ved hjælp af den genanvendte overskudsvarme.

"Vi føler, at crowdfunding er en rigtigt god måde at komme i kontakt med og inddrage vores kunder, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at vi er nået i mål, når måneden er omme," siger Anders Eibye Hansen.

Man kan støtte Hansens Is' klimaprojekt til og med den 31. december 2020.