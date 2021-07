Haldor Topsøe A/S: Hvorfor ikke tage fat nu?

"Vi er da glade for, at den sidste etape til Frederikssund nu er besluttet, men vi er meget ærgerlige over, at byggeriet først skal starte i 2026. For os handler det om sikkerhed og arbejdsglæde for vores nuværende og fremtidige medarbejdere. Men selvfølgelig også vores muligheder for effektiv vejtransport med mindst mulig påvirkning på miljøet," siger han og fortsætter: