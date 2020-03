Marcus Liu Hansen får her på sikker afstand overrakt en erkendtlighed af formand for Jægerspris Gymnastikforening, Lene Lyberg. Foto: Michael Christensen

Hæder uddelt på alternativ vis

Lørdag skulle Jægerspris Gymnastikforening have afholdt den årlige gymnastikopvisning, som både instruktører og gymnaster ser frem til hele sæsonen. Men grundet situationen med coronavirus er alle foreningens aktiviteter udsat eller aflyst.

Som et skulderklap til de instruktører, som skulle have deltaget i opvisningen, var formand Lene Lyberg rundt med en lille gave og et lille kort med rosende ord til hver enkelt instruktør.