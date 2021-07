Spejderne plejer at arrangere sommerfest. Her med snobrødsbagning. Men sommerfesten er aflyst i år - i lighed med sidste år. Til gengæld arrangerer spejderne loppemarked. Lopper søges. Foto: Kim Rasmussen

Hårdt prøvet butiksliv har ikke råd til at støtte spejderne

Frederikssund - 22. juli 2021

Coronaens konsekvenser spreder sig som ringe i vandet. Spejdere kæmper med økonomien, og det skyldes blandt andet, at butikslivet har haft det svært i 2020. Nu går spejderne en ny vej og arrangerer loppemarked uafhængigt af sommerfesten.

Det har været en fast tradition i mange år, at De Grønne Spejdere i Frederikssund afholder sommerfest i slutningen af august med stort loppemarked og masser af spændende spejderboder til stor glæde for hele byen.

Men sådan var det ikke sidste år - og sådan bliver det heller ikke i år. Spejderne har ikke set det muligt at gennemføre sommerfesten, og det skyldes flere ting.

Skyldes flere ting Det skyldes covid-19-restriktioner, udfordring med at få nok frivillige til at hjælpe samt besvær med at modtage bidrag fra de handlende i byen, som også har det svært i disse tider.

Men den årlige sommerfest er en vigtig indtægtskilde for driften og lejreture for spejderne, så spejderne har måtte finde andre måder at sikre en indtægt på. Blandt andet har man solgt loppeting i den lokale Kirppu, hvilket har hjulpet på situationen, men ikke nok.

Vigtig indtægt Selvom spejderlederne er frivillige og gør deres for at holde udgifterne nede, er sommerfesten normalt med til at give et væsentligt tilskud til at holde kontingenter og udgifter til spejderlejre og ture nede. Indtægten fra sommerfesten plejer at betyde, at også børn af økonomisk trængte forældre kan være spejdere og opleve det gode fællesskab med mange gode friluftsaktiviteter.

Søger lopper For at styrke økonomien i år vil De Grønne Spejdere Frederikssund etablere et loppemarked den 11. og 12. september på spejdergrunden Klintevej 8E. Altså uden sommerfest. På loppemarkedet vil der som vanlig være salg af møbler, tøj, legetøj, glas og meget andet.

De Grønne Spejdere tager gerne mod lopper. Har man nogle, skal man kontakte Børge Larsen på 29 29 25 08