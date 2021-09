Håndslag hos DF-kandidater: Parti-hop skal koste byrådsplads

Ikke mindst fordi mange byrådsmedlemmer alene bliver valgt på baggrund af parti-stemmer i stedet for de personlige stemmer, er det ifølge partiet vigtigt at stoppe, hvad de kalder 'parti-hopperi.'

Ikke bindende - men....

"Vi har - ligesom ved sidste kommunalvalg - indstillet til kandidaterne at underskrive en fælles erklæring. Her lover hver kandidat, at skulle de beslutte at forlade Dansk Folkeparti i den kommende byrådsperiode, vil de overlade deres byrådsplads til suppleanten. Alle 10 kandidater er blevet enige om at underskrive den fælles erklæring," oplyser partiets lokalformand Inge Messerschmidt, der også er en af kandidaterne.

"Det står selvfølgelig en frit for, hvis man vil forlade sit parti, men man skal ikke tage sit mandat og dermed partiets stemmer med sig til et andet parti eller som løsgænger. Det er det, vi vil sende et klart signal om ved vores underskrifter på erklæringen.

Jeg er klar over, at erklæringen ikke gælder juridisk. Men når vi alle på denne måde giver hinanden håndslag på, at det er vi enige om, sikrer vi vores vælgere, at de kan stole på, at deres stemmer bliver i Dansk Folkeparti," slutter Inge Messerschmidt.