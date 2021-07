Gitte Mørch nyder naturen omkring Dalby i Hornsherred. Også selvom tiden til at gå lange ture er begrænset af hendes nyåbnede butik Skønne Fund. Foto: Birgitte Masson

Håndplukket vintage i Dalby: Gitte har realiseret iværksætter-drømmen

Gitte Mørch har åbent butik i en tidligere staldbygning. Her, ikke langt fra hjemmet, sælger hun genbrugsting og har indrettet kreativt værksted

Frederikssund - 15. juli 2021 kl. 07:56 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

I Gitte Mørchs liv blender arbejde og fritid sammen. For når hun ikke befinder sig i sin nyåbnede butik Skønne Fund i Dalby, så kan hun ikke lade være med at lede efter genbrugsting rundt omkring på Sjælland.

"Kører jeg forbi et skilt, må jeg lige standse op og indenfor," fortæller Gitte Mørch, 57 år.

"Jeg har længe haft tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig at få mit eget. Det vil sige en butik med genbrugsting som skulle være stor nok til, at der også kunne indrettes et hjørne, hvor man kunne være kreativ. Min plan er, at man til vinter skal kunne komme og strikke, sy, hækle, eller male sammen med andre. Til december vil der også blive mulighed for at lave juledekorationer, så butikken kommer til at bugne med juleting," fortæller Gitte Mørch, der er født og opvokset i Dalby. Som ung flyttede hun imidlertid fra byen, men i dag er hun tilbage sammen med ægtefællen.

"Jeg elsker området. Her er sådan en skøn natur. Jeg går mange ture i blandt andet Svanholmskoven." Man kunne tilføje, at det er vel at mærke, når hun ikke befinder sig i butikken på Dysagervej 4, for det er her hun i øjeblikket tilbringer mest tid.

For folk med hang til genbrug, er der noget for enhver smag og stilart.

"Udover at jeg selv finder mange af skattene, er jeg også så heldig, at jeg har en familie, som tænker på mig, når de falder over noget. Så her er noget for enhver smag, her er både ting som er klassiske, boheme og retro." Selvom Gitte Mørchs butik er i opstartsfasen, har hun allerede haft godt gang omsætningen, fortæller hun.

"Det er rigtig sjovt, og man møder mange mennesker med sådan en butik. Og jeg kan mærke, at der hele tiden kommer flere kunder herud. Min drøm er, at jeg gerne vil have den op at køre, så jeg kan leve af den," lyder det forhåbningsfuldt fra Gitte.

Skønne Fund holder åbent: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 10-17. Lørdag og søndag fra 10-14.