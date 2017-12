Håndboldildsjæl fik årets handicappris

- I begrundelsen står blandt andet, at du forstår at favne bredt og stadig få alle spillere til at udvikle sig individuelt. Du ser hver enkelt spiller og formår at udfordre spilleren på dennes niveau, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V), før han overrakte prisen til en meget overrasket vinder, som i første ombæring var for rørt til at sige andet end »tak«.