Lektor i bioetik, Mickey Gjerris, vil tale om klimaet og mod til at handle ved et foredrag i Frederikssund mandag den 9. marts.

Håb for klimaet trods dystre forudsigelser

Mandag den 9. marts klokken 19.30 kommer lektor i bioetik Mickey Gjerris til Kulturhuset Elværket i Frederikssund for at tale om klimaforandringer og mod til at handle.