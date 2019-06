Se billedserie Rektor for HF og VUC Nordsjælland, Trine Larsen takkede fredag for tiden i Frederikssund. Nu skal lokalerne på Odinsvej i overtages af den nye uddannelsesinstitution FGU. Foto: Ea Lykke Schausen

HF & VUC takker af og FGU siger goddag

Frederikssund - 21. juni 2019 kl. 14:33 Af Ea Lykke Schausen

Fredag var en sorgens såvel som glædens dag for Odinsvej 6 i Frederikssund. Her takkede HF og VUC af efter cirka ni år på grunden, mens FGU, Forberedende Grunduddannelse, en nystartet uddannelsesinstitution sagde goddag.

- Det er vemodigt at skulle sige farvel til vores ansatte og kursister, der skal over til et andet sted, men jeg ser frem til en spændende fremtid, hvor et nyt samarbejde kan blomstre, sagde rektor for HF og VUC Nordsjælland, Trine Larsen under goddag og farvel-receptionen.

Også et fremtidigt samarbejde var, hvad FGUs institutionsleder, Jesper Lübbert så mest frem til:

- Vi ved, vi har en stor opgave foran os, som vi vil gå ydmygt til, og især derfor er vi taknemmelige for, vi kan flytte her til og blive en del af et stærkt samarbejde.

Peter Bech Sørensen, rektor for Frederikssund Gymnasium, der holder til det samme sted, glædes over, at muligheden for et nyt samarbejde overhovedet er til.

- Vi havde jo frygtet, at den ende af bygningen ville stå tom, så vi er bare glade for, der stadig vil være liv og uddannelse i hele huset, lød det.

- Vi er selvfølgelig kede af at skulle sige farvel til HF og VUC, men vi glædes over at kunne starte et nyt samarbejde op med FGU, fortsatte han.

HF og VUC Nordsjælland vil fortsætte i Hillerød og Helsingør, mens FGU åbner afdelinger i Frederikssund, Skibby, Gribskov, Frederiksværk og Hillerød.