Se billedserie Spilopperne fra Frederikssund Gymnastikforening lyser op i gule t-shirts og regnbuefarvede paraplyer ved søndagens opvisning. Foto: Maj-Britt Holm

Gymnastik har tag i store og små

Frederikssund - 19. marts 2018 kl. 05:17 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige fra de allermindste rollinger, der havde far eller mor med i hånden, til mænd i deres »3. alder« var på gulvet, da Frederikssund Gymnastikforening holdt sæsonafslutning søndag i Frederikssundhallen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Gennem tre timer blev det demonstreret for det talstærke publikum, der fulgte med fra tilskuerbænkene, at gymnastik ikke bare er gymnastik. Programmet bød på alt fra 5-9 årige dansesmølfer til 12 modne herrer, som svingede tomme ølkasser af plastik i luften, og kasserne blev sågar også brugt til at sidde på i »futtog«, mens der blev klappet taktfast i hallen.

- Vi er mange på holdet, der kender hinanden fra arbejdslivet, og det er vigtigt, vi bibeholder det her i vores »3. alder«. Det er noget alle går op i med liv og sjæl, og så har vi en fantastisk instruktør i Hannah Clausager, fortalte Stefan Valbjørn, som er en af de 33.-34 tilmeldte på herreholdet, der træner for sidste gang i denne sæson mandag, og som holder sæsonafslutning mandag den 26. marts sammen med dameholdet Swingsisters i logebygningen på Lundevej, hvor de danser et fælles program, inden der er spisning med sild og snaps.

Frederikssund Gymnastikforening har med et stabilt medlemstal på omkring 850 personer et usvækket tag i befolkningen, omend kun et udsnit af dem deltager i forårsopvisningen.

- Det er en tradition i mange familier at gå til gymnastik, og mange vil gerne have, at deres børn kommer ud og får bevæget sig, fortalte Anne Marie Fabricus, der er formand for Frederikssund Gymnastikforening og selv er instruktør på holdet »Mor far barn 2-3 år«, og som synes, at vintersæsonen er gået meget hurtigt.

For snart syv år siden blev ORI Gymnastikforening og Frederikssund Gymnastik- og Idrætsforening lagt sammen til Frederikssund Gymnastikforening, og det glæder formanden, at foreningen fra næste sæson kan samle sine aktiviteter på to adresser mod tidligere fire.

- Kommunen har byttet rundt, så vi får råderum over tiderne på Falkenborgskolen og i Dansesalen i Frederikssundhallen. Det er vi rigtig glade for. Så kan vi gøre mere med vores airtrack og springmateriel, og vi har kun to steder at holde øje med vores ting, forklarede hun.

I Frederikssund Gymnastikforening kan man holde formen ved lige ved at træne på FG-Fitness' hold eller gå til forårsmotion for seniorer med start den 6. april. Den nye sæson begynder til september.