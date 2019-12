Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium udvider med nyt tilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium udvider med nyt tilbud

Frederikssund - 18. december 2019 kl. 04:48 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et hul er blevet lukket. Frederikssund Gymnasium & HF vil fra sommer tilbyde HF enkeltfag, noget der ikke har været muligt at læse i kommunen, siden VUC lukkede i Frederikssund.

De har netop fået tilladelse fra Undervisningsministeriet efter indstilling fra regionen.

- Vi er superglade. Det har manglet, og vi følte, at nu måtte vi slå til. Vi har en skole med lokaler og gode rammer i forvejen, så vi har let ved at løfte opgaven. For os betyder det, at vi får en øget aktivitet. Samtidig er der flere, der bliver uddannet, får job og kommer videre, siger den nyudnævnte rektor Agnethe Dybro Pedersen.

HF Enkeltfag læses typisk af lidt ældre elever, der vil supplere med nye fag, tilbage på uddannelsessporet eller opkvalifice deres eksisterende uddannelse. Med i det nye uddannelsestilbud er også muligheden for at læse pakker af flere enkeltfag, der tilsammen er målrettet mod en specifik uddannelse, og som samtidig berettiger til, at man kan modtage SU.

- Det er lidt en anden type kursister. For os er det en satsning, men vi tror på, det er en god idé at samle uddannelserne. Vi må gribe de bolde, der flyver i vores retning, ellers mister vi vores eksistensgrundlag, siger vicerektor Morten Winther Ravn.

Han tilføjer, at de jo på skolen har en vis ekspertise i at åbne nye uddannelser - fra sidste skoleår blev det muligt også at læse HTX på Frederikssund Gymnasium.

Gymnasiet håber på, at den nye elevgruppe vil udgøre, hvad der svarer til 30 fuldtidsstuderende på et år.

Nogle elever vil sidde på spring, lettede over ikke længere at skulle pendle, men rektor Agnethe Dybro Pedersen forventer også, at der vil være en del, der først belutter sig i slutningen af august - det er erfaringen fra VUC, som gymnasiet sparrer med.

Det betyder, at det endnu er for tidligt at ansætte nye lærere, men rektoren glæder sig over, at flere nuværende lærere allerede har udvist den så berømmede omstillingsparathed og meldt sig klar på også at undervise de kommende HF Enkeltfag-elever.

- Lærerne er her i forvejen og vil gerne undervise. Måske kan det også give mening, at eleverne er med i undervisningen i HF-klasserne i nogle tilfælde. Vi er i en afsøgende fase, og det er noget af det, vi skal finde ud af.

Det gælder også i spørgsmålet om at etablere aftenhold. Det lægger gymnasiet ikke umiddelbart op til, selvom det var noget, som VUC havde, og som kan vise sig interessant for særligt de elever, der har arbejde i dagtimerne.

- Vi ved ikke nok om aftenhold endnu, vi tænker mest i daghold, siger Agnethe Dybro Pedersen.

De nye elever skal undervises i de eksisterende lokaler og vil slutte sig til de 430 elever, der går på Frederikssund Gymnasium og HF.