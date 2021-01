Gymnasium går live fra MakerVærket

- Der er ingen forhåndstilmeldinger. Vi går på LIVE. Det bliver autentisk. Vi står selv for det virtuelle informationsmøde. Det er vigtigt for os at have fokus på vores nærvær og faglighed. Og det opnår vi ved at have elever med direkte, udtaler rektor Agnethe Dybro Pedersen i en pressemeddelelse.