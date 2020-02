Se billedserie Dommerpanel og vindere i Frederikssund Gymnasiums pitch-konkurrence for tekniske elever, fra venstre er det Hans Peder Wagner fra Frederikssund Erhverv, kontaktlærer til gymnasiets miljøråd Anne Krogh Madsen, vinderparret Bertram Rasmus Kjær og Cebine Ragn med deres projekt om bæredygtig plast, gymnasierektor Agnethe Dybro Pedersen og projektleder for FUEL Frederikssund Andreas Stenbæk-Larsen. Foto: Nils Bitsch Jentoft

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasieunge kom tæt på Løvens Hule Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasieunge kom tæt på Løvens Hule

Frederikssund - 28. februar 2020 kl. 20:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke tv-programmet Løvens Hule, men tæt på. Tekniske elever fra Frederikssund Gymnasiums htx-linje fremlagde onsdag deres bud på bæredygtige løsninger over for et dommerpanel fra erhvervslivet i Frederikssund Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Otte grupper fra anden årgang på htx-uddannelsen skulle overbevise dommerpanelet om netop deres idé, altså »pitche« om man vil.

Projekterne spændte vidt ifølge en pressemeddelelse. Hvad med en sensor, der reducerer vandmængden ved toiletskyl med op til 50 procent? Måske en udvindingsmodel af genanvendeligt metal fra gammel elektronik? Eller hvad med smagfulde, kødløse retter i kogebøger, som erstatning for kødet? Og hvad med den miljørigtige bærepose uden klorindhold, som kan gå sin sejrsgang i supermarkeder og virksomheder?

Vinderprojektet blev Cebine Ragn og Bertram Rasmus Kjærs pitch om bæredygtig plast, som ikke forurener ved nedbrydning, og som er udviklet sammen med Caroline og Sebastian fra 2.htx.

- Projektet kan sættes i gang i en lang række virksomheder, som anvender plast i deres produktion. Bæredygtigt og kommercielt. Miljørigtigt og en økonomisk god løsning ifølge pressemeddelelsen.

- Vi er rigtig glade på vegne af vores virksomheder at være med, når htx på Frederikssund Gymnasium viser, hvad de kan. Elevernes tekniske viden og evne til at tænke ud af boksen viser vejen frem for at kunne skabe sig et meningsfyldt job i fremtiden, siger dommerpanelets formand Hans Peder Wagner fra Frederikssund Erhverv i pressemeddelelsen.

Der er et stort marked for netop det forretningsmæssige perspektiv inden for grøn omstilling, så det glæder med de unges gode idéer.

- Der var masser af nytænkning og god energi. Vi håber, at de unge htx'ere vil smitte andre unge til at blive htx'ere. For vi har brug for jer. Vi vil i Frederikssund Erhverv gøre alt hvad vi kan for at skabe kontakt til virksomhederne, lyder det fra Hans Peder Wagner.