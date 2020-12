Gymnasieelev er årets forskerspire 2020: Det er vildt

3.X-Factor kan man måske kalde det. For på en linje med fokus på bioteknologi og geovidenskab, må grobunden siges at være lagt for at udforske naturvidenskabens verden.

Lenore Bechmann er udover at være interesseret i bioteknologi og genetik også meget engageret i klimakampen. Som formand for Frederikssunds Gymnasiums Klimaråd var hun sidste år blandt talerne til 10-års-jubilæet for Frederikssund Klimaforening.

Her fortalte hun om at være ung i en tid med en stigende klimatrussel.

Det var netop interessen for genetik og for klimaet, der blev fornemt fusioneret i gymnasieelevens vindende projekt, der gik ud på at undersøge, hvorvidt det er muligt at genmanipulere afgrøder til at tåle at blive vandet med saltvand og dermed udnytte verdens vandressourcer bedre.

- Vi ved, at verdenshavene komme til at stige de kommende år, og mit projekt gik ud på at se, om man kan vende klimaforandringerne til noget brugbart, siger Lenore Bechmann, der udviklede idéen til projektet i samarbejde med sin biotek-lærer, Kira.