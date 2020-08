Se billedserie Scandinavian Development udvidede tagterrasserne på Attendos friplejehjem Lærkebo i Frederikssund, som nu er tildelt guld-certificering for bæredygtighed af Green Building Council Denmark. Foto: Rozbeh Zavari Foto: Rozbeh Zavari

Guld til bæredygtigt plejehjem

Frederikssund - 03. august 2020 kl. 18:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Attendos friplejehjem Lærkevej i Frederikssund er blevet guld-certificeret for bæredygtighed.

Mindre CO2-udledning, større udearealer og flere grønne beplantninger. Det er nogle af de bæredygtige tiltag, som de ældre på det privatdrevne Lærkevej plejehjem i Frederikssund kan glæde sig over, skriver Scandinavian Development Property i en pressemeddelelse.

Friplejehjemmet er blevet certificeret for bæredygtighed af organisationen Green Building Council Denmark, som har tildelt byggeriet guld for sit bidrag til at mindske klimaforandringer.

- Det er vores klare overbevisning, at de ældre skal bo i de bedst mulige plejeboliger. Guldcertificeret er den højeste standard for plejehjem lige nu, og det er vi meget glade for som de første herhjemme at kunne tilbyde de ældre, siger Niclas Thorsbrenner, partner i Scandinavian Property Development, der har bygget Lærkevej Friplejehjem for Attendo, i pressemeddelelsen.

Også sociale hensyn

DGNB-certificeringen måler på i alt 14 af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor skal der ikke kun tages hensyn til klima, men også social bæredygtighed, tilgængelighed for de ældre, og at brugervenligheden er i top. Det lægger et større pres på bygherren for at skabe de bedst mulige forhold.

- Vi kunne se, vi manglede nogle point for at få guld og måtte finde endnu flere forbedringer. Derfor udvidede vi plejehjemmets tagterrasse og fik som ekstra gevinst plads til et grønt miljø, hvor det også er muligt for beboerne at plante urter og blomster og følge planterne gro. Alt sammen giver øget plads til aktiviteter og frisk luft til glæde for de ældre, fortæller Niclas Thorsbrenner i pressemeddelelsen.

På samme måde har man øget isoleringen i væggene med mere end 25 procent. Det giver en stor besparelse på CO2 og de løbende energiomkostninger, ligesom det forbedrer indeklimaet.

- Alle forbedringerne nyder både beboere og medarbejdere på Lærkevej nu godt af i mange, mange år fremover, konstaterer Niclas Thorsbrenner, Scandinavian Property Development.

Ved siden af friplejehjemmet i Frederikssund opfører Scandinavian Property Development 82 seniorboliger, hvoraf 30 blev taget i brug i december, mens de 52 sidste ventes at stå færdige i juni 2021. Virksomheden har netop indsendt dokumentation for ligeledes at få tildelt guld-certificering.

En lettere dialog

Udviklingen af de privatdrevne friplejehjem sker som regel i tæt samarbejde med kommunerne, som skal anvise ældre til plejehjemmene.

- Mange kommuner har i dag en grøn profil og stiller derfor skrappe krav til nye plejebyggerier. Her bliver dialogen lettere, når vi kan sige, at vi går hele vejen efter en DGNB-guldcertificering. Så ved kommunen, at vi har styr på klima- og miljøprofilen i byggeriet, forklarer Niclas Thorsbrenner, Scandinavian Property Development, i pressemeddelelsen.

Virksomheden arbejder lige nu på at få yderligere to friplejehjem certificeret efter guld-standarden. Det er et friplejehjem i Tretårnet i det gamle hospital i Helsingør og et tilsvarende på Værkstedsvej i Valby ved København.

Green Building Council Denmark certificerede i 2015 det kommunalt opførte Vonsildhave i Kolding med sølv, men siden har organisationen ændret sine mærker fra bronze-sølv-guld til sølv-guld-platin, så Vonsildhaves certifikat svarer til guld.