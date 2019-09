Se billedserie Styregruppen bag »Broafgift - NEJ TAK«har op til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro solgt slogantrøjer. Fra venstre ses byrådsmedlem Kenneth Jensen (A), Søren Wesseltoft, Susanne Bartholin og Stefan G. Rasmussen. Foto: Broafgift - Nej tak!

Send til din ven. X Artiklen: Gruppe mod brugerbetaling viser fanen ved broindvielse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gruppe mod brugerbetaling viser fanen ved broindvielse

Frederikssund - 17. september 2019 kl. 05:22 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Kronprinsesse Marys Bro indvies lørdag den 28. september vil styregruppen bag »Broafgift - Nej tak!« også være til stede. Dels for at fejre broen, og dels for at sætte fokus på, at de endnu ikke er færdige ed at kæmpe mod brugerbetaling på broen, fortæller Kenneth Jensen fra styregruppen.

- Vi vil gerne fejre, at broen åbnes, for den har vi jo også set frem til længe. Men vi vil også gerne markere, at der stadig udestår en opgave med at få afskaffet afgiften, og derfor vil vi på dagen køre sloganet »Kronprinsesse Marys Bro - JA TAK. Broafgift - NEJ TAK«, siger han.

Det forventes, at indvielsen bliver en stor folkefest, og som Kenneth Jensen siger, så kan det være svært for en styregruppe på fire at blive set i en stor menneskemængde, til trods for, de allerede har sørget for at have en stand på pladsen.

- Hvis nu der kommer 30 tusinde mennesker, så er det jo svært for os i styregruppen at sprede budskabet selv - vi kan jo ikke være over alt. Så derfor har vi solgt trøjer, som vi har opfordret folk til at dukke op i til indvielsen, så vi kan sprede budskabet endnu mere, siger styregruppemedlemmet og uddyber, at der i alt har været 141 bestillinger, men han ikke kan finde tal på, hvor mange trøjer, der har været med i hver enkelt bestilling.

- Vi har solgt kasketter og trøjer, men hvor mange af hver der har været med i hver enkelt bestilling, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at vi i alt har fået solgt over 4000 klistermærker, så dem har vi også fået et nyt parti hjem af, som vi kan dele ud til indvielsen, siger Kenneth Jensen.

Trøjerne er dog ikke længere til salg, da de først er blevet produceret efter bestilling, men Kenneth Jensen opfordrer folk til at svinge forbi styregruppens stand til indvielsen, hvor de blandt andet kan få en snak med styregruppen, læse en brochure og få et klistermærke eller to:

- Og det kan man jo så sætte på cykelhjelmen, rygsækken eller bilruden og vise sin holdning med os, opfordrer han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 17. september.