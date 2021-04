Grundtvig er grundstenen i Grethes liv

Uden at fornærme nogen, kan man nok godt slå fast, at den gennemsnitlige alder i landets menighedsråd er høj. Det gælder også for Grethe Madsen fra Sigerslevvester. Hun er netop fyldt 79 år og har været medl

Mange kender Grethe Madsen. Den lille, energiske kvinde, med de glade, spillende øjne og det grå hår sat op i en knold i nakken. I 30 år underviste hun eleverne på Frederikssund private Realskole i latin, engelsk og tysk. I denne uge har hun i 50 år siddet i Græse-Sigerslevvester Sognes menighedsråd, siden 1973 som formand. Hun er medlem af Bibelselskabets Stiftsudvalg på 30. år, bestyrelsesmedlem i Frederiksborg Distriktsforening af Menighedsråd og formand der i 20 år og er ligeledes medlem af Provstiudvalget. Med andre ord er det tydeligt for enhver, at Grethe Madsen har hænderne godt nede i kirkemulden. Forrige søndag fyldte hun 79 år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her