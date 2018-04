Grundlovsforhør: Truede beboere med softgun

To mænd på henholdsvis 39 og 26 år bliver klokken 13 fremstillet i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at have truet en række beboere på flygtningecentret Nordhøj i Skibby med et våben, fremgår det Nordsjællands Politis døgnrapport, skriver Frederiksborg Amts Avis.