Formand for Danmarks Naturfredningsforenings Frederikssund-afdeling Per Seerup nær Åbrinken ved Græse Å mellem Frederikssund og Slangerup, som er et af de anbefalede områder med særlige beskyttelsesinteresser.

Grønt Danmarkskort skal forbedre dyr og planters liv

Frederikssund - 07. august 2019

Alle landets kommuner skal inden udgangen af 2019 lave et Grønt Danmarkskort med udpegning af udviklingsområder, hvor der kan skabes mere sammenhængende natur og biodiversitet, blandt andet via såkaldte potentielle økologiske forbindelser, ofte vandløb, der giver planter og dyr bedre muligheder for at sprede sig fra ét område til et andet.

Naturrådet for Nordsjælland lavede sidste år et stort forarbejde til Grønt Danmarkskort i en del af de nordsjællandske kommuner i form af en rapport med anbefalinger. I Frederikssund Kommune blev der blandt andet peget på et landbrugslandskab nord for Jægerspris Slot, et område ved Øvre Græse Ådal og Åbrinken, Hørup Skov samt et område ved Bredvig og Møllekrogen nær Skibby, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssund Kommune havde planer om at sende et tillæg til kommuneplan 17 for Grønt Danmarkskort og særlige naturbeskyttelsesinteresser i offentlig høring fra juni til august 2019, idet kommunen også har et forslag til Planstrategi 2019 i høring sommeren over, og begge dele skal med i den kommende revision af kommuneplanen for de næste 12 år.

Men da sagen kom på bordet i Plan- og miljøudvalget før sommerferien, endte den med at blive udsat. Det ærgrer formand for Danmarks Naturfredningsforenings Frederikssund-afdeling, Per Seerup, der gerne havde drøftet Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser, når Frederikssund Kommune holder borgermøde om planstrategien den 15. august.

- Det er lidt bekymrende for mig, at der med en udsættelse af sagen skabes usikkerhed over, hvad der skal ske, siger Per Seerup, der som medlem af Naturrådet var med til at lave anbefalingerne sidste år, og som her i sommerferien ikke har kunne finde frem til en begrundelse for udsættelsen.

Formand for Frederikssund Kommunes Plan- og miljøudvalg, Jørgen Bech (V), fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at udvalget var nødt til at udskyde sagen for at få den bedre belyst af fagfolk i administrationen, fordi der på mødet dukkede nye forslag op, som han ikke på stående fod ville tage stilling til.

- Vi vil gerne have en dialog med lodsejerne, før vi går videre, så vi ikke bare trækker noget ned over hovederne på folk, siger Venstre-manden, som tilføjer, at der pt. er uklarhed over, hvilke konsekvenser, en udpegning kan få i de enkelte områder.

Per Seerup, der desuden er formand for Klimarådet, mener også, at det er vigtigt i planarbejdet at få fokus på, hvordan man nedbringer CO2-mængden, hvilket han blandt andet forestiller sig kan ske ved at plante flere træer i byerne.

- Jeg synes ikke, der er behov for øget skovrejsning i kommunen. Jeg vil hellere satse på, at vi får mere grønt i byerne, siger han, der peger på, at når kommunen giver bygherrer lov til at bygge højt i byerne, bør der stilles ekstra krav til håndtering af regnvand på toppen i form af græsplæner til at suge vandet.

Desuden mener han, at kommunen ikke bør tillade at bygge nye huse tæt på fjordene, fordi det vil skabe problemer, når vandstanden stiger i forbindelse med stormvejr.