TeaterTasken producerede i 2014 en række hørespil i anledning af 200-året for undervisningspligten i Danmark, og dem får forældre, lærere og elever mulighed for at bruge til hjemmeskoling under coronakrisen. Her ses komponist Allan Andersen indstudere en sang under optagelserne sammen med skuespillerne Jesper Pedersen, Mette Alvang og Karen Nielsen. Foto: TeaterTasken

Gratis hørespil til hjemmeskolede børn

Nu hvor Parkteatret i Frederikssund er forhindret i at spille teater på grund af corona-tiltagene, har teatrets direktør Karen Nielsen besluttet at bringe teater ud til alle på en anden måde. Derfor får forældre, lærere og elever - og alle andre - gratis adgang til at lytte til 20 hørespil i »Lyt til Skolen«, som TeaterTasken producerede i 2014 i forbindelse med 200 års jubilæet for undervisningspligten, støttet af Statens Kunstfond.

Her kan man blandt andet finde Hans Kragh-Jacobsens »Superelling« for 7-11 årige om, hvordan man omkring 1950 mente, at tegneserier var skadelige for børn, eller Jens Kløfts »Skudt i hovedet« for 10-14 årige om Frida, der er træt af skolen, men en dag kommer i kontakt med Malala Yousafzai, som kæmper for, at alle børn kan få lov til at gå i skole.