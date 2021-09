»Grand opening« af Frivillighuset

- Vi er flyttet fra et lille sted til et lidt større med bedre muligheder for at være flere sammen. Før havde vi et lokale, hvor vi højst kunne være 20 personer i det store lokale, hvor der stod en pæl, og vi sad tæt. Nu har vi lokaler, hvor der kan være 10, 15 eller 30 personer, og vi kan lukke en foldevæg op, så vi kan være op til 40 til et foredrag. Det har vi i hvert fald tænkt os at satse på i Diabetesforeningen, hvor jeg kommer fra, siger Bente Schousboe, som har været bestyrelsesformand for Frivillighuset siden efteråret 2011, hvor hun afløste Erling Løfberg.