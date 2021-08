Gotthards sidste ord i retten: Undskyld Maria

Efter at have erkendt drabet på ægtefællen Maria From Jakobsen tog Thomas Gotthard ved Retten i Hillerød.

Her undskyldte sin brutale gerning.

"Jeg tog egenhændigt beslutningen om at slå Maria ihjel.

Den skæbne fortjente hun ikke.

Jeg fratog hendes børn deres ubetingede kærlighed. Jeg er skyldig i det ultimative tillidsbrud overfor Maria og for at have løjet og bedraget. Jeg her skyldig i det hele.

Jeg ville ønske, at jeg havde stået ved min ansvar langt tidligere. Men jeg har været en ubegribelig kryster på grund af dårlig samvittighed. Mit liv er forsvundet i mørket, men I skal kunne komme videre," sagde han henvendt til Maria From Jakobsens familie i talen, inden han rundede af med ordene:

"Ordet undskyld kan virke som en hån. Men jeg kan ikke finde på bedre ord. Undskyld til jer. Men mest af alt undskyld til Maria."