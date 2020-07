Dansk Golfunion inviterede torsdag til introduktionsaften i Frederikssund Golfklub, der tilbyder et otte ugers golfkursus for medlemmer af Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. Foto: Bente Schousboe

Golfklub udvider motions-samarbejde

Frederikssund Golfklub lagde plæner til, da Dansk Golfunion torsdag aften inviterede til introduktionsaften om et otte ugers kursus for Diabetesforeningen i Frederikssund, og som noget nyt var Hjerteforeningen også inviteret med.

- Det var en dejlig aften. Deltagerne fik mulighed for at spille på banen, og mange synes det var sjovt. Selv om vinden drillede lidt, fik mange

af deltagerne puttet golfbolden i hullet, fortæller Bente Schousboe, formand for Diabetesforeningen i Frederikssund, som oplyser, at 11 potentielle nye golfspillere havde takket ja til at deltage i introduktionsaftenen.

Projektkonsulent Peter von Zanten fra Dansk Golfunions Gof & Diabetes fortalte om samarbejdet med Diabetesforeningen siden 2016 og at at Hjerteforeningen nu også er med.

- Han forklarede, at det er vigtigt med motion med disse to sygdomme, at mange type 2 diabetikere bliver fri for medicin, og man skal også huske, at det giver bedre livskvalitet samt forebygger type 2 diabetes og hjertekar sygdomme, påpeger Bente Schousboe.