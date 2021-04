Godt nyt til boligejere i Frederikssund: Motorvej vil sende huspriserne op

Udsigten til at 3. og sidste etape af Frederikssundmotorvejen nu kan blive gennemført, vil ikke bare gøre det mere attraktivt at bo i Frederikssund Kommune, det vil også have en positiv effekt på boligmarkedet. Det mener indehaver af Home i Frederikssund Lars Wilkens.

"Der er to ting i det, for nu kommer Frederikssund på landkortet. Mange pendlere, som bor længere inde mod byen, og som allerede bruger S-togslinjen, ved, at for enden af linje H er der både skov og vand. Er der også udsigt til en motorvej, kan det få mulige købere til, at få øjnene op for området. Så ligger der planer om en motorvej, vil det have en positiv indvirkning på huspriserne. Og det vil især blive relevant, jo tættere vi kommer på motorvejen."