Godt nyt: Vaccinations-center på vej i Frederikssund - kviktest i Skibby

Administrationen i Region Hovestaden planlægger to lokale indsatser. Vaccinationscenter åbner i begyndelsen af maj

Frederikssund - 19. april 2021 kl. 12:32 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Fremover slipper borgerne i Frederikssund Kommune for at tilbagelægge masser af kilometer på lancevejen, når de skal vaccineres mod Corona.

Der bliver nemlig oprettet et lokalt vaccinationscenter i byen.

Det fremgår af dagsordenen til det førstkommende møde i regionsrådet.

Regionsrådet skal behandle et forslag om oprettelsen fra Venstre og SF.

Og i sagsfremstillingen tilkendegiver administrationen, at forslaget bliver til virkelighed.

"Planlægningen har hidtil fokuseret på at gøre brug af lokale midlertidige vaccinationstilbud i samarbejde med kommunerne såvel som prioriteret brug af de alment praktiserende læger i området.

Der vil derudover blive etableret endnu en vaccinationssatellit, som placeres Frederikssund. Administrationen afsøger aktuelt mulighederne for, hvordan dette bedst kan tilrettelægges, herunder med overvejelser om åbningstider og konkret placering. I første omgang afsøger Akutberedskabet i samarbejde med Center for Ejendomme, om regionens egne lokaler på Frederikssunds Hospital kan bruges. Der undersøges ligeledes forskellige modeller for bemanding af en satellit i Frederikssund. Der planlægges efter at åbne op i starten af maj."

Foruden vaccinationscentret i Frederikssund vil Region Hovedstaden "tage initiativ til i samarbejde med Frederikssund Kommune at åbne et COVID-19 hurtigtestteststed med åbningstid to dage om uge Skibby," fremgår det af dagsordenen.

Vækker glæde Hos Venstres regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich, der har taget initiativ til at stille forslaget om et lokalt vaccinationscenter i regionsrådet, vækker administrationens beslutning glæde:

"Fra Venstres synspunkt er det selvfølgelig et godt og vigtigt skridt, at man får etableret et vaccinationscenter i Frederikssund," siger hun og bliver suppleret af sin partifælle, borgmester John Schmidt Andersen (V): "Det er rigtig glædeligt. Jeg har været i kontakt med medlemmer af regionsrådet fra både Venstre og andre partier. Blandt andet Kim Rockhill fra Socialdemokratiet. Og det viser, at hvis man går sammen, så nytter det at presse på," siger han.