Godt gået: Pascal og hingsten vandrer gennem Europa

Franskmanden Pascal Isoardi og den røde hingst Hurricane har indtil videre gået mere end 2000 kilometer op gennem Europa. Nu er de nået til Frederikssund

Frederikssund - 12. april 2021 kl. 13:48 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Hvem har ikke tænkt, at det kunne være spændende at stå af hamsterhjulet og tage på eventyr? For Pascal Isoardi er det ikke kun blevet ved drømmen. Den 53-årige køkkenchef fra Barcelonnette i Sydfrankrig rystede posen indenfor mulighedens rammer, og sagde i november 2019 farvel til job, venner og vante omgivelser for at begive sig afsted mod nye oplevelser.

Men han var ikke alene. Ved sin side har han den nu fire-årige hest Hurricane. En imponerende, kastanjerød hingst af racen Breton, som sammen med Pascal nu har tilbagelagt over 2000 kilometer op gennem Europa. Torsdag i sidste uge var de nået til Frederikssund.

Hvor længe de bliver her, ved han ikke. For Pascals filosofi er, at han ikke lægger planer, men i stedet tager tingene, som de kommer. En dag ad gangen. Af samme grund ved han aldrig, hvor han og hesten skal sove den næste nat.

"Da jeg startede min rejse i efteråret 2019 fra Barcelonnette, som ligger lidt nord for Nice, gik vi nordpå mod Bordeaux og derfra videre op langs vestkysten til Bretagne. I marts 2020 havde vi gået i fem måneder, så jeg gjorde holdt for at tjene nogle penge," fortæller Pascal som, qua sine evner i et køkken, havde satset på at få job på en restaurant i det nordlige Frankrig. Men Corona kom i vejen.

"Jeg fik arbejde på en restaurant i Normandiet. Men pludselig måtte alt lukke ned på grund af Corona. I stedet tog jeg arbejde i en jordbærmark. Det gav mig penge, så jeg kunne betale for en staldplads til min hest, og så jeg kunne få tag over hovedet," siger Pascal. Han fortæller, at planen var, at han ville genoptage rejsen i oktober, men alt var igen nedlukket, så han ventede til januar 2021.

Herfra gik turen til Belgien, Holland og senere op gennem Tyskland. I begyndelsen af marts ankom han til den danske grænse i Sønderjylland. Han fortæller, at han, på grund af Corona, skulle i karantæne. Det samme gjaldt hans hest, på grund af Herpes-udbrud blandt heste flere steder i Europa, herunder Danmark.

Foder hver dag - og nok af det Lokalavisen møder Pascal og Hurricane i en villahave på Marbækvej i Frederikssund. Parret Mie Sivert og Rasmus Sidenius har netop inviteret ham og hesten indenfor. Iført en strikket peruhue, fleecejakke og solide vandrestøvler sidder han på trappen til terrassen og misser mod solen. Hele tiden med Hurricane i sit synsfelt. Bundet til et træ hviler hesten sig. Den ser ud til at nyde solens varme stråler, som får pelsen til at skinne. På ryggen af den er en stramt sammenrullet sovepose og andre fornødenheder spændt fast.

"Det gode ved at rejse på denne måde er, at jeg møder mange skønne mennesker. Som nu Mie og Rasmus som inviterede mig ind i deres have. Det gør min rejse så rig," siger Pascal og tilføjer:

"Min hest har altid førsteprioritet. Mit hovedfokus er hver dag at sikre mig, at min hest får foder - og nok af det. Ja, at han har det godt hver eneste dag. Han vejer 820 kilo. Han er i god form og har mange muskler, så han kræver en del foder." Pascal forklarer, hvordan han løser den opgave, for han kan af gode grunde ikke selv transportere hestens foder med på turen.

"Inden starten på turen, skulle jeg vænne min hest til at kunne tåle at blive fodret med noget forskelligt hver dag. Derfor fik han alt slags hestefoder sideløbende med, at jeg studerede ham nøje. Jeg undersøgte blandt andet hans afføring hver dag."

Pascal forklarer, at selvom ikke to dage er ens, så er der alligevel mange rutiner i deres hverdag.

"Selvom alt er nyt, så sker rutinerne omkring fodring og hvile på rimelig faste tidspunkter. Min hest har adgang til foder morgen, aften og nat."

Det er tydeligt, at Pascal er meget opmærksom på sin hest og dens behov. Flere gange understreger han, hvor vigtigt det er, at hesten har det godt, og intet, når det kommer til hestens velbefindende, tages der let på. Han fortæller blandt andet, at han aldrig kunne drømme om at ride på sin hest.

"Jeg ville aldrig sætte mig op på ham på denne tur. Han går langt hver dag, i gennemsnit mellem 20 og 25 kilometer på asfalt. Det vil være alt for hårdt for ham." Pascal tilføjer:

"Han slider sine sko op i løbet af fire uger, og så skal jeg have fat i en smed, som vil rykke ud med kort varsel."

Nye mennesker og kulturer Det er ikke første gang, Pascal har været draget af udlængsel. Han kan således både sætte flueben ved pilgrimsruten Camino de Santiago og vandring i Brasilien, hvor han typisk gik 40 kilometer om dagen.

"For mig er det mødet med nye mennesker, nye kulturer og omgivelser, der driver mig. Det kræver ikke meget andet end godt vandretøj og en sovepose." Han tilføjer:

"Med en hest kræver det alligevel meget mere."

Indtil videre har Pascal og Hurricane oplevet mere sammen, end de fleste hesteejere når med en enkelt hest.

"Heste er atleter. For 10.000 år siden tog vi dem væk fra deres naturlige omgivelser, hvor de vandrede fra sted til sted. Det er denne mulighed, jeg giver min hest," fortæller Pascal, som købte Hurricane, da han var ni måneder gammel.

"Da vi forlod vores landsby i sydfrankring, var han bare to år gammel. Han var fuld af energi og livsglæde. Det er han stadig."

Pascal fortæller, at det ikke er alle gårdejere, som har mulighed for åbne stalddøren for dem, blandt andet fordi Hurricane er en hingst.

"En bonde i Belgien sagde, at jeg bare kunne lukke min hest ud til de andre i folden, men det går altså ikke med en hingst. Det betyder, at nogle gårdejere ikke kan hjælpe mig og min hest med husly for natten. Men det forstår jeg da godt, og så går vi videre. Nogle gange er der kun plads i stalden. Så sover jeg ved siden af min hest. Min sovepose kan klare ned til minus 20 grader."

Kursen er sat igen Hurricane, som har stået helt stille og hvilet sig, liver op, da Pascal går hen til den for at binde knuden på tovet op. Det er tid til at fortsætte rejsen. Pascal tager mobilen op af lommen. Han tjekker ruten, som skal gå over Kronprins Frederiks Bro til en gård ved Færgelunden, han har været i kontakt med. Med andre ord er det tid til at sige farvel til Lokalavisen og ikke mindst det gæstfrie par på matriklen.

Men inden vi skilles, fortæller Rasmus, hvordan han kom i kontakt med Pascal.

"Han var i gang med at binde sin store hest til lygtepælen foran den lokale købmand. "Det så ikke særlig sikkert ud, så tæt på trafikken, så jeg inviterede ham ind i haven," fortæller Rasmus og smiler.

Mie kommer ud igen. I hånden har hun en pose friskbagte fødselsdagsboller, som Pascal med tydelig glæde tager imod.

Deres datter My har fødselsdag i dag, og før Pascal trækker ud af haven med sin store hest, vågner hun efter formiddagsluren. Hun gør store øjne, og fægter overrasket og begejstret med armene ved synet af det imponerende dyr, som pludselig har indtaget hendes have.

Rasmus griner:

"Ja, den bliver jo nok svær at slå til hendes fødselsdag næste år. Det er i hvert fald noget, vi aldrig glemmer."

Hest og ejer går ud gennem havelågen, som er taget af hængslerne, for at Hurricane kan komme igennem.

Og snart trasker hest og ejer afsted, side om side, som de har gjort det i størsteparten af Hurricanes liv. Nu er kursen sat igen, denne gang ad Marbækvej mod Færgelundsvej i Jægerspris.

Fakta

Hurricane er aldrig i kontakt med andre heste, alligevel skulle den i karantæne ved ankomsten til Danmark. Det samme måtte Pascal, grundet Corona.

Transporten over Lillebælt foregik til fods. Dog måtte Hurricane op i en trailer for at komme over Storebæltsbroen til Sjælland.

Hurricane er af hesteracen Breton, som stammer fra Frankrig. Det er en hårdfør brugs-, køre - og trækhest. Det er en energisk og robust hest, hvis tilpasningsevne for både vekslende klimaer og levevilkår er tegn på dens store udholdenhed. Bretonen er hurtigt udvokset. (Kilde: Heste-Nettet)

Pascal har arbejdet i 25 lande. Han taler fem sprog og har rejst i hele verden. Det er første gang, han rejser med en hest ved sin side.

Pascal planlægger at finde et job i Danmark, for at blive en del af samfundet for nogle måneder.

