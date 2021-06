Godt for kloden og villakvarteret: Nu kan du snart dele dit affald med naboen

Hver husstand skal have fire store skraldespande. Nu vil kommune gøre det muligt for naboer og grundejerforeninger at dele affald sammen. Foto: Allan Nørregaard

Frederikssund - 03. juni 2021 kl. 05:10 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Plan for kommune og klode klar. Kommune vil som en af de første i landet gøre det muligt for naboer at deles om affald, sortering og affaldsspande.

Du skal til at sortere dit affald i ni forskellige slags affald, og det inkluderer, at hver husstand skal have fire store affaldsspande á 240 liter med i alt syv kamre og dertil en spand til pap og en boks til farligt affald. I 2022 skal der sorteres i ti fraktioner.

Det er godt for miljøet og for kloden, og det kommer let til se noget bombastisk ud med de mange store skraldespande foran alle huse i villakvarterer og andre steder.

Forgangskommune Nu er Frederikssund Kommune klar med en plan. Som en af de første kommuner i landet vil Frederikssund gøre det muligt for naboer at deles om skraldespande.

Boligforeninger og grundejerforeninger med flere boliger skal også have mulighed for at lave fælles affaldssortering med fælles skraldespande for alle husstande.

I offentlig høring Tina Tving Stauning (S) er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund, og hun fortæller, at medlemmer af udvalget onsdag sagde ja til planen om, at man skal kunne deles om skraldespande. Og at planen nu sendes i offentlig høring, hvor alle borgere og andre kan give deres besyv med.

- Jeg synes, det er en ideel løsning at lade naboer få mulighed for at deles om skraldespande. Svendborg har vist noget tilsvarende, og ellers er vi blandt de første kommuner i landet, der giver borgerne den mulighed, siger Tina Tving Stauning.

I hele landet Det er en folketingsbeslutning, at alle husstande skal til at opdele affald i mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast- og tekstilaffald, mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.

Egentlig skulle alle kommuner allerede være i gang med den grundige affaldssortering, men mange kommuner - heriblandt Frederikssund - har ikke fået det til at køre på skinner endnu. Men nu har Frederikssund altså planen klar.

Efter høringsperioden kan planen formentlig vedtages, og så kan skraldespandene køres ud til alle husstande.

Naboordning Naboordningen bliver kun for små husholdninger. Der må kun bo fire personer samlet i de to husstande, som deles om skraldespandene i en naboordning.

Sådan noget går heller ikke uden, at juraen er i orden. Frederikssund Kommune er derfor også i gang med at udarbejde et papir med en aftale, som de to naboer skal indgå sammen som en del af det at dele skraldespande. Heri står blandt andet, at hver af parterne kan opsige aftalen med 14 dages varsel.

Fællesordning Som en anden mulighed i den fremlagte plan skal boligselskaber, boligforeninger og grundejerforeninger med flere end to boliger kunne benytte fælles beholdere eller affaldsanlæg placeret på fællesarealer.

Det forudsætter, at der er et egnet sted med god vejadgang til det, og det forudsætter, at boligselskaber, boligforeninger og grundejerforeninger har en vicevært, der kan sørge for orden, renlighed og snerydning på stedet.