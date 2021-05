Der er glæde hos Slangerup Scenen, som netop har modtaget 25.000 kroner i donation fra KFI Fonden, der støtter det lokale foreningsliv. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Glæde på de skrå brædder: Får donation på 25.000 kroner

Slangerup Scenen modtager donation takket være Rema 1000 i Frederikssund

Frederikssund - 16. maj 2021 kl. 09:28 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Formand for Slangerup Scenen Morten Skelsmose er en glad mand. Ikke nok med, at han skal genåbne det folkelige teater i sin hjemby Slangerup, han har også netop fået at vide, at Slangerup Scenen har modtaget en donation på 25.000 kroner.

Den økonomiske håndsrækning kommer fra KFI Fonden, der har til formål at støtte det lokale foreningsliv, og sker takket være købmand Frederik Madsen fra Rema 1000 i Frederikssund.

"Det er fantastisk," siger Morten Skelmose med glad stemme;

"Jeg havde slet ikke set det komme, det er virkelig dejligt, at erhvervslivet går med og støtter."

Morten Skelmose fortæller, at den store opsætning af Klokkeren fra Notre Dame var planlagt til at skulle have haft premiere i oktober 2020. Men så kom Corona.

"Vi besluttede os for at lukke ned for det hele to timer før, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 13. marts sidste år."

Folk sulter efter at komme i gang Nu er Slangerup Scenen imidlertid klar igen. Bestyrelsen har netop holdt møde, hvor de dels drøftede, hvordan donationen skal bruges, men også lagde planerne for den kommende sæson.

"Vi har fået lagt programmet indtil 2022. Det første, vi laver, bliver Klokkeren fra Notre Dame, der kommer til at køre hen mod jul. For selvom folk sulter efter at komme i gang, blive det umuligt at nå på denne side af sommeren, så øvestart bliver rykket til august engang,"fortæller Morten Skelmose og tilføjer;

"Vores mission er, hver gang, at lave et overskud fra opsætningerne. Men alting koster. Nu skal vi til at renovere salen, vi skal have nye gardiner og teknikken koster. Vi har en hel liste med ting, der skal laves, så det er fantastisk med donationen, netop som vi står for at skulle renovere en hel del."

At underholde borgerne er. ifølge Morten Skelmose. Slangerup Scenens vigtigste mission.

"Vi skal have dem væk fra Netflix, og have hele familien lidt ud. Så vi gør, hvad vi kan for at favne bredt," fortæller Morten Skelmose, der har været formand siden 2017.

Hårde vilkår Købmand i Rema 1000 Frederik Madsen var ikke i tvivl om, hvor han ville hjælpe, da muligheden bød sig;

"Vi fik mulighed for at søge KFI om støtte til noget lokalt. Jeg bor selv i Slangerup, og har været nede og se teater hos Slangerup Scenen, som jeg syntes, var super godt. De har haft hårde vilkår under Corona, hvor de måtte aflyse deres store opsætning." Frederik Madsens tilføjer:

"Og så synes jeg ikke, forholdende er de nemmeste for dem, fordi de låner skolen og derfor må rydde op efter hver gang."