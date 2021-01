Ledelsen af Frederikssund Festival ser så positivt på myndighedernes udmeldinger om vaccinationer og vaccinepas, at de tør arrangere festival i august 2021. Det giver håb om, at Thy-bandet Jonah Blacksmith, der skulle have optrådt på sidste års festival, som blev aflyst på grund af coronarestriktioner, måske kan komme på plakaten i år. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Glæd dig: Festival bliver til noget i 2021

Frederikssund - 12. januar 2021 kl. 15:42 Af Maj-Britt Holm

Så kan du godt begynde at glæde dig: De seneste udmeldinger fra regeringen om vaccineprogonoser og vaccinpas får folkene bag Frederikssund Festival til med en vis grad af sikkerhed til at sige: Frederikssund Festival kan afholdes som planlagt den 5.-7. august 2021 på Kalvøen i Frederikssund.

- Vi befinder os i en tid, hvor mange ting er usikre. Men med de positive signaler fra regeringen og sundhedsmyndighederne omkring hastigheden hvormed vaccinationerne foregår, og indførelsen af et vaccinepas, gør at vi nu tør melde ud at der bliver en festival i 2021, siger, siger festivalens formand Leon Røygaard i en pressemeddelelse.

Frederikssund Festival forventer snart at kunne offentliggøre navnene til årets plakat.

- Vi lover, at vi vil gøre alt, der står i vores magt for at levere en festival af samme høje kvalitet, som vi plejer, siger han.

Musikfestivalen måtte aflyses i 2020 på grund af coronarestriktionernes forsamlingsforbud. Dermed gik festivaldeltagerne glip af koncerter med Carpark North, Jacob Dinesen, Jonah Blacksmith og ikke mindst bandet Jung, der skulle have spillet på sin gamle hjemmebane, idet forsangeren Jonas Jung og keyboardspilleren Michael Hovmand er gymnasievenner fra Frederikssund, mens guitarspilleren Sigurd Boesen er fra Middelfart.

Nu håber festivalen at give sine gæster mulighed for at indhente noget af det forsømte.

- Uden at sige for meget kan jeg i hvert fald fortælle, at der vil være gengangere blandt dem, fastslår Leon Røygaard.