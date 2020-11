Gik rundt med softgun

frederikssund Onsdag eftermiddag ved 14.30-tiden blev en 20-årig mand fra Frederikssund sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Det fremgår af et uddrag af politiets døgnrapport, hvor det oplyses, at han gik rundt på en parkeringsplads med et softgun-gevær og skød til måls efter nogle opstillede dåser.