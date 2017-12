Gigantisk byprojekt ude af kurs - mangler 163 millioner

Det kan meget vel ende med at blive en sparejul i Frederikssund i år.

Kommunalpolitikerne bliver nemlig onsdag aften præsenteret for et større sparekatalog efter, at det står klart, at der mangler 163 millioner kroner i kassen, skriver DR København.

Pengene skulle være hentet som indtægter fra salg af byggeretter i kommunens nye bydel Vinge, der er under opførsel og på sigt skal huse 20.000 nye borgere. Problemet er bare, at kommunen har budgetteret med indtægterne i 2017 og dermed i realiteten allerede brugt pengene, før de lå i kassen.

Kommunens pengekasse er derfor så presset, at administrationen nu har udarbejdet et sparekatalog, så politikerne kan forsøge at finde det trecifrede millionbeløb, fortæller Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V).

- Det er rigtig mange penge, men vi er nødt til at deale med det, og vi har nogle redskaber, vi kan rode med, så jeg er meget betrygget ved det, men det er da ikke fordi, at det er en ønskesituation, siger John Schmidt Andersen til DR København.

Det er langt fra normalt, at en kommune ved udgangen af et budgetår konstaterer, at der mangler 163 millioner i kassen, vurderer professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, Bent Greve.

- Det er et ualmindeligt stort fejlskøn at have på et område, hvor man trods alt burde have en vis forventning og viden om, hvor mange byggeretter man rent faktisk kan sælge, siger Bent Greve.

Han bakkes op af forskningschef og kommunalforsker ved Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Roger Buch.

- Det er sjældent set før, at en kommune så sent på året pludselig opdager, at man mangler så stort et millionbeløb i kassen, siger han til DR København.

- Man kan undre sig over, at man har ladet så stor en del af den kommunale økonomi basere sig på indtægter fra byggeudvikling, som er noget, der altid indeholder store risici, fortsætter Roger Buch.

Ifølge professor ved Roskilde Universitet, Bent Greve, tegner der sig et billede af en kommune, der har påtaget sig forpligtigelser, men ikke har taget højde for de mulige økonomiske konsekvenser.

-Det er ikke nemt at finde de her penge, og det kan ikke undgå at betyde klare serviceforringelser for borgerne i kommunen, at man skal finde så stor en besparelse i løbet af så kort tid, vurderer Bent Greve.

- Man får ikke tid til at gennemarbejde det og tænke sig grundigt om, og finde ud af hvor de mest optimale måder at ændre tingene på er, siger Bent Greve til DR København.

Det er mindre end et halvt år siden, at Frederikssund Kommune sammen med AP Pension og entreprenørvirksomheden MT Højgaard ved et stort anlagt arrangement afslørede en aftale, der skulle tilføre udviklingen af Vinge Centrum omkring en milliard kroner.

- Det er et kæmpestort skridt fremad for den vision Frederikssund kommunes byråd formulerede, da vi godkendte helhedsplanen for etableringen af en ny bæredygtig by, som med årene vil øge kommunens indbyggertal med 20.000, udtalte Frederikssunds borgmester fra Venstre, John Schmidt Andersen i en pressemeddelelse i den forbindelse.

I dag er borgmester John Schmidt Andersen dog noget mere nøgtern i sin vurdering af de skridt Vinge By har taget mod et færdigt projekt.

- At vi har kalkuleret med nogle store indtægter fra salg af byggeretter ude i Vinge Centrum, og den aftale ikke er faldet på plads, er selvfølgelig ærgerligt, når vi står i denne situation. Derfor skal vi selvfølgelig reagere på den nu, siger John Schmidt Andersen.Vil det sige, at det er penge,

I har planlagt at bruge i 2017, som I ikke har fået i kommunekassen?

- Når man laver budgetter, så har man indtægter og udgifter, og ja ? der havde vi budgetteret med den indtægt på 163 millioner kroner i 2017, siger John Schmidt Andersen.

Der er ikke lang tid tilbage af 2017. Hvad betyder det her for Frederikssund Kommunes økonomi?

- Det gør jo selvfølgelig, at vi skal lave nogle tiltag, så der kommer balance. Det er klart, at der kommer en ubalance, når der mangler nogle indtægter, og den balance skal vi jo have sikret. Derfor holder vi nu nogle ekstraordinære møder (red. i økonomiudvalg og byrådet), hvor vi får snakket om, hvad vi får gjort for at få bragt balance i økonomien. Og det er uanset, hvilket tempo Vinge udvikles i, siger borgmesteren til DR København.

Det lyder som besparelser?

- Jeg ved ikke endnu, hvad vi kommer ud med af forslag for at rette op på det her. Det kan være besparelser, men vi ejer jo sikkert også noget, som vi kan realisere. Der er flere forskellige håndtag man kan trække i, når man kommer i sådan en situation, siger John Schmidt Andersen.

Der blev underskrevet en kontrakt i sommer, hvor I fortalte, at nu kom der penge fra AP Pension og MT Højgaard skulle stå for byggeriet, hvorfor er pengene så ikke kommet?

- Det var jo i virkeligheden det, der blev skrevet under på, men aftalen var ikke endelig, og derfor kalder man det en konsolideringsfase, der hvor vi er nu. Og den trådte vi så ind i efter, vi havde underskrevet aftalen, og det er den fase, vi stadig er i, og jeg ved ikke? aftalen er bare ikke færdig og pengene er ikke kommet, og derfor er vi nødt til at agere på det, og mere kan jeg faktisk ikke sige mere om det, for jeg ved rent faktisk ikke så meget mere om det, forklarer John Schmidt Andersen til DR København.

Men hvordan kan det være, at I har budgetteret med nogle penge fra en aftale, som I rent faktisk ikke har haft?

- Det er vel fordi, at de rådgivere vi har haft, og det team vi har haft omkring os, har været så overbeviste om, at den var hjemme ? home safe ? så vi kunne godt regne med, at det ikke ville tage så lang tid at forhandle det på plads, siger borgmesteren.

Både professor ved RUC, Bent Greve og forskningschef ved medie- og journalisthøjskolen, Roger Buch, siger, at hvis man sidder med et budget, hvor der er så stor forskel på de forventede indtægter, og det man rent faktisk har fået, når man så tæt på et budgetårs afslutning, så ser det ud som, at man ikke rigtig har styr på økonomien i kommunen.

Har I styr på det?

- Økonomien har vi styr på. Grundlæggende er Frederikssund en sund og godt drevet kommune. At vi så har kalkuleret med nogle store indtægter fra salg af byggeretter i Vinge Centrum, og den aftale ikke er faldet på plads. Det er selvfølgelig ærgerligt at stå i den situation, og det er derfor, at vi skal have styr på den, siger borgmesteren.

I melder ud i juni, at I har en aftale, og den har I så ikke alligevel, og den bliver stadig forhandlet. Forsinker det projektet eller har i hele tiden været planen, at den havde flydende deadline?

- Den har haft noget flydende deadline. Det kan vi jo ikke komme udenom. Vi har aldrig ligesom fået sat os ned og sagt, at den skal være færdig på det her tidspunkt. Det havde jeg da håbet på, at den havde været , og det er der sikkert også mange andre, der havde håbet på.

Men forsinker det færdiggørelsen af Vinge Centrum?

- Det ved jeg faktisk ikke, men der kører gravemaskiner derude nu, så de er jo i gang, siger John Schmidt Andersen til DR København.