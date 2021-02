Genvalg til brobestyrelse gik ikke glat igennem

På byrådsmødet i Frederikssund onsdag aften skulle politikerne vælge to byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund. Borgmester John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (S) var indstillet til genvalg til de to bestyrelsesposter. De to er allerede medlemmer af bestyrelsen for betalingsbroen mellem Hornsherred og Frederikssund, og det var ikke dem, men broen som betalingsbro, debatten på byrådsmødet kom til at handle om.