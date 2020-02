Kom og spis kager, lyder opfordringen i forbindelse med et arrangement lørdag den 21. marts i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, hvor der kommer mindst 21 kager på bordet. Pressefoto

Genforening fejres med kagebord

Et sønderjysk kaffebord eller sønderjysk kagebord består af mange forskellige kager med dertil hørende kaffe. På bordet skal der stå mindst 21 forskellige kager; syv tørre, syv bløde og syv hårde.

Kaffebordet blev populært i Sønderjylland i midten af 1800-tallet. Baggrunden var, at kaffen var blevet billigere og dermed allemandseje, og at man havde fået mere driftssikre bageovne.

- I Rejsestalden krydrer vi det sønderjyske kagebord med fællessang, og det er som altid Ulla Jørholt, der sidder ved klaveret, lyder det i en pressemeddelelse, der også opfordrer til at kaste et blik på udstillingen »Jægerspris i 1920'erne« i Rejsestaldens udstillingsbåse. Kagebordet og udstillingen er nemlig en del af fejringen af 100 året for Genforeningen.