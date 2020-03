Kommunens genbrugspladser er nu også lukket for private. Foto: Casper Suk Thorlacius

Genbrugspladser lukker: Dagrenovation hentes fortsat

Star traileren læsset med sorteret affald lige til at smide på genbrugspladsen, må du tøve en kende med at køre det af sted.

Vestforbrænding opfordrer private kunder til at vente med at aflevere affald på genbrugsstationerne. Vestforbrænding er desuden lukket for skolebesøg, rundvisninger og alle møder i den kommende tid.