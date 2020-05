Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) forestiller sig, at idrætshaller som her Frederikssund Hallen kan inddrages til undervisning af de store elever i 6.-10. klasse. Men hvordan det konkret kan ske, skal behandles i Uddannelsesudvalget. Foto: Maj-Britt Holm

Genåbning skal godkendes lokalpolitisk

Der bliver dog ikke åbnet mere op i Frederikssund Kommune, før de politiske fagudvalg har taget stilling til, hvordan den nye hverdag skal tilrettelægges indenfor de genåbnede områder. Det vil sige, at Uddannelsesudvalget skal mødes om genåbning af skoler for de store, mens Fritids- og kulturudvalget skal se på genåbning af bibliotekerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Alle politiske partier på Christiansborg står bag en aftale om genåbning af Danmark i den såkaldte fase 2, hvor blandt andet skolerne for elever i 6.-10. klasse og bibliotekerne kan åbne for udlån og aflevering af bøger fra mandag den 18. maj.

