Foreningslivet har ligget stille. Nu giver kommune de sparede penge tilbage til foreningerne. Her formand for Jægerspris Historiske Forening, Annemette Arrøe på talerstolen i den historiske forening. Foto: Maj-Britt Holm

Gavmild kommune: Foreninger får coronabesparelse tilbage

Frederikssund - 28. maj 2021 kl. 14:57 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Kommune er som følge af corona brændt inde med godt en million kroner i støtte til foreningsaktiviteter. Nu deles pengene ud som en håndsrækning til alle foreninger.

Der har været et generelt lavere aktivitetsniveau i foreningslivet i Frederikssund som følge af coronalukning og coronabegrænsninger, og på den konto har Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune 1 million og 73.000 kroner stående ubrugt.

De penge gives nu tilbage til foreningerne, som kan glæde sig over at få gavn af de tiloversblevne midler alligevel.

75 kroner per medlem Folkeoplysningsudvalget har besluttet at dele beløbet op i to puljer. Den ene pulje på 350.000 kroner kan søges af foreninger til dækning af udgifter til håndsprit og værnemidler, stævner og lejrture i egen kommune samt tilskud til indkøb af materialer til særlige aktiviteter under coronanedlukningen.

Det resterende beløb kommer i en pulje, der fordeles ligeligt mellem foreningerne som et ekstra medlemstilskud svarende til 75 kroner per medlem. Ideen er at give tilskuddet sammen med en opfordring til foreningerne om, at det ekstra tilskud anvendes til at fastholde og igangsætte nye aktiviteter, som kan tiltrække tidligere og nye medlemmer til foreningerne.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Frederikssund Kommune i forbindelse med en større genåbningspakke med bredt fokus i kommunen.

Stor pakke I den kommende måned skal de politiske udvalg i Frederikssund vurdere, hvordan der kan gøres en særlig indsats for at støtte genåbningen af samfundet lokal.

- Formålet er at lave en samlet pakke af initiativer, der kan sikre, at lokalsamfundet hurtigt kommer på omgangshøjde igen, forklares det i pressemeddelelsen.

Beslutningen om at iværksætte en genåbningspakke blev besluttet på det forgangne byrådsmøde. Her blev det vedtaget, at alle fagudvalg skal drøfte hvilke initiativer, der kan tages for bedst muligt at støtte åbningen af samfundet.

Skub i tiltag - Hele samfundet har været voldsomt berørt af coronakrisen, og derfor er det naturligvis glædeligt, at genåbningen nu er nået så langt. Fra kommunal side har vi mulighed for at tage nogle initiativer, der kan understøtte og hjælpe, så genåbningen får hurtigere og større effekt. Det arbejde er allerede i gang, og nu sætter vi yderligere skub i det med dette initiativ, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Et par af kommunens fagudvalg har allerede drøftet genåbningen på deres møder. Det drejer sig blandt andet om Folkeoplysningsudvalget, der giver de ubrugte midler tilbage til foreningerne.

Jobindsats Det drejer sig også om Vækstudvalget, der har besluttet at sætte konkrete resultatmål op, som skal styrke indsatsen for at hjælpe ledige.

Jobcenteret vil således intensivere sin indsats for at hjælpe virksomhederne med at finde den arbejdskraft, de efterspørger her og nu, og vil samtidig screene alle ledige i forhold til efteruddannelse og opkvalificering.

Vedtaget i kommunalt regi er også allerede, at støtten til aftenskoler fortsætter til udgangen af juli måned.