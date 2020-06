Gamle studenter rejser ud i verden

Mens Amanda Mide-Andersen har fået legat til at tage til Norge for at læse en master i Climate Change Management om bæredygtige løsninger lokalt, har Mikkel Amondsen Dalsgaard fået til »Katastrofeforskning« i Filippinerne, der er et højrisikoområde. Sonja Wang Hansen, der ønsker bedre uddannelse til fattige, har fået et bidrag til at opholde sig i Cape Town i Sydafrika under sine pædagogstudier, og Trine Kranold Carlsen læser en master ved London School of Economics, der regnes for et af verdens bedste universiteter, og Malene Lydom Thomsen læser engelsk og medier i Calgary, Canada, mens Tobias Vitger skal til USA for at studere. Coronaen har dog også ændret lidt på nogle af de unges planer, blandt andet fik Mikkel afkortet sit ophold på Filippinerne, mens Tobias' USA-tur er udskudt.